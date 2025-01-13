新占士邦人選已定？主持人爆39歲英國男星已簽約　粉絲勁讚

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）自從於《007：生死有時》（No Time To Die）「領便當」演完最後一次「占士邦」後，製作人一直在找尋接棒演新「占士邦」的完美人選，至今一直未有定案。不過，最近有英國網紅拍片爆料指一名英國男星已簽約接任新「占士邦」。

據網紅夫婦Benedict 與Hannah Townsend表示39歲英國視星James Norton已與電影公司簽約成為新一任「占士邦」 ，Hannah拍片時指合約要求「占士邦」在其他影視作品中不能穿「踢死兔」，所以已簽約的James在新一集劇集《Playing Nice》中不可穿「踢死兔」，她問網友：「你哋有冇睇新一集《Playing Nice》？你有冇發現？有場戲發生喺晚會上，在場所有男士都穿『踢死兔』除咗James Norton，佢只穿普通西裝。」而Benedict表示由於丹尼爾格力已唔再演「占士邦」，所以他目前可以在電影中穿上「踢死兔」。

除了James Norton之外，多位紅星包括艾倫莊遜（Aaron Taylor Johnson）、Tom Hardy、Theo James與及Josh O'Connor都被傳是飾演新「占士邦」的大熱門。其實早於2017年，James Norton已傳過接任「占士邦」，他當時在訪問中表示：「能夠同其他名字被預測成為下任占士邦已經好開心同榮幸。」當時更直言不要寄望接任：「如果你諗緊落注喺我身上，不如留番啲錢喺個袋好過。」James傳簽約成為新「邦」，英國有傳媒就做了一個網上調查，結果有近半網民認為James是「最佳人選」接任新「占士邦」。