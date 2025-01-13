善用潔淨能源　新一代環保遊艇

深藍色的船體，加上光滑拉伸的線條，賦予遊艇時尚、實用的外觀。（互聯網）

在當今全球日益關注可持續發展的背景下，遊艇業界也正在經歷着一場綠色革命，新一代遊艇無不在設計過程中加入環保考慮，包括對潔淨能源的善用，像今次介紹的概念遊艇「MY AWAKENING」，就是由太陽能和波浪能驅動，擺脫對化石燃料的依賴。

融入可持續理念

由知名荷蘭設計工作室EDVIN H DESIGN推出的「MY AWAKENING」，是一艘將奢華享受與可持續理念結合起來的概念遊艇，其船體長度為80米，一身深藍色，加上光滑流暢的線條，觀感時尚、優雅，彷彿與湛藍的海水融為一體，彰顯其親海的設計哲學。

「MY AWAKENING」的最大賣點在於它是利用太陽能和波浪能驅動，其中太陽能電池板巧妙地成為可伸縮遮陽篷和支撐柱的一部分，而位於前甲板的休閒區亦可隨時轉換成太陽能電池陣。另一方面，位於船尾的游泳平台嵌入了波浪能收集裝置，進一步為遊艇補充動力。

值得一提，「MY AWAKENING」共有5層甲板，各有不同設施，其中陽光甲板是放鬆身心的空間，配備桑拿浴室、漩渦浴缸和4個太陽能浴缸；主甲板設有由太陽能遮陽篷供電的鐵板燒廚房；前甲板為休閒區，配備投影儀和大屏幕，可隨時變成戶外影院；位於船尾的船東甲板兼具辦公和休閒功能；至於下層甲板是為水上運動愛好者而設，配備電動山地自行車、單人太陽能電動小艇等玩意，以及可伸縮游泳平台。