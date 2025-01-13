張敬軒首次公開曖昧關係　Rosanne表白：超越朋友友誼

歌王張敬軒（軒仔）貴為樂壇一哥，出道已今從未公開戀愛關係，緋聞女友亦僅得已嫁人嘅王菀之一人，極盡神秘。前晚（11日）張敬軒於澳門演唱會上，忽然於台上重提舊情：「我要多謝以下呢位朋友，我同佢之間好曖昧，我哋有好多年嘅感情，雖然佢依家已經嫁作人妻，但我哋成日聯絡，哈哈哈！講笑。」原來佢口中嘅曖昧對象係昔日當紅女子組合2R成員黃婉君（Rosanne），二人23年前加入同一唱片公司成為歌手，廣州嚟嘅張敬軒遇上來自新加坡嘅2R兩姐妹，相遇相知真係擦出愛火，令觀眾驚訝！

另外，尋日（12日）軒仔繼續開騷，獲好友蔡卓妍（阿Sa）現身力撐，戴冷帽、口罩入場，本身低調入場，點知一轉頭就被軒仔點名，非常搞笑：「我哋好少見面，但一見面就可以傾通宵，我哋未係同一間公司時已經好Friend。佢每次見到我就會有一種和藹嘅陽光照耀住我，同佢一齊好有安全感。好得意，我哋呢一行好似冇人唔鍾意佢，佢係一個好得人鍾意嘅可人兒，多謝你今晚嚟支持我，我嘅好朋友蔡卓妍。」

軒仔自爆Rosanne老公曾「救咗我一命」：「因為我受啲牙影響好多年，疫情期間我去箍牙做牙齒治療，佢（Rosanne老公）好好，一口氣完全痛都唔痛幫我剝咗四粒智慧齒。」軒仔續深情剖白，大讚Rosanne：「佢自己本身都係好出色嘅一位歌手，亦都係一位好好嘅媽媽，我好珍惜珍惜嘅朋友。」

而Rosanne亦即時於社交網上回應二人嘅一段疑幻似真嘅曖昧友誼：「在那些曾經曖昧的時刻，我總是驚嘆…我永遠記住，我們那些彼此分享工作與生活的時刻，那些歡笑和眼淚，我們之間的信任和愛。那些日子，你默默守護着我，如冋我守護着你一樣。我永遠記住，我們那種超越朋友的情誼，原來，你一早成為我最親愛的家人。感謝你的一切。願我們的友誼永恆不變…」Rosanne又真誠送上祝福：「盼望一個深愛着你，你也深愛的人，正在等待你歸家。永遠愛你的，R」並晒出佢睇騷撐軒仔嘅自拍同影片，出心出力咁支持對方，教粉絲非常感動，大讚佢兩個夠晒純愛。