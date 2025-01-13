造型精緻的蛋榚，是紀念日、各式活動的壓軸主角，因應場合和喜好，有各式各樣的口味和造型以供選擇，來到冬日，既有時令又輕盈的口味選擇，也有因應節日推出的主題，再加上不同的朱古力製品和甜撻烘焙等，各有特色，大家又是時候挑選自己的心水款式。

酸甜滋味

蛋糕加點帶酸味的材料，清新又減膩。日本甜點品牌新推出Assorted 4-Cube Standard套餐，內裏除有經典的原味外，還有3款新口味。Rasphberry Lime以紅桑子、泰國青檸檬和青檸拼配，酸爽清新。Fine Green Tea以八女抹茶做主角，清新富茶香。Caramel Earl Grey的伯爵茶和橙香互相交纏，小巧美味。經典的芝士禮盒會換上香港限定的節日包裝，表面有燈籠、平安結和吉祥雲，寓意團圓平安，好有意頭。

清新芳香

茶香、花香和朱古力是甜點的好配搭。美國精品蛋糕店今年除和法國朱古力品牌合作推出限定的流心開心果士多啤梨朱古力曲奇禮盒，士多啤梨朱古力內餡和意大利開心果醬結合，再配100%法國可可膏及黑朱古力製作的曲奇，表面加金箔點綴，吃出莓果、堅果和朱古力的風味。此外，品牌於2月1日起推出薰衣草抹茶千層蛋糕，上半部分抹薰衣草忌廉，下半部分是日本抹茶忌廉，漸變色調相當吸睛，甜美口感再加上花香和茶香，柔軟美味。

新春添喜慶

新春期間，一個造型可愛而有意頭的賀年蛋糕，也是人見人愛。時尚甜點品牌因應新年，除有不同的禮盒，還有一系列的節日甜點。大吉大利以巨型桔子作造型，其實是佛手柑慕絲蛋糕，花開富貴是紅莓黃皮慕絲蛋糕，至於吉星高照是愛知縣蜜柑拿破崙。客人亦可選擇新春糕點組合，客人可揀選6件不同款式的蛋糕，寓意包羅萬有。蝴蝶酥禮盒有黃金鹹蛋黃、原味和黑白芝麻味選擇，分外香脆。

素食滋味

這個新春，素食者同樣有得揀。純素烘焙店品旗下2間店子，近日於尖沙咀開設分店，當中有不少新品。包括杜拜朱古力開心果戚風蛋糕、純素開心果流心蛋糕、抹茶士多啤梨麻糬戚風蛋糕和復古夢幻蛋糕等。因應新店開幕，指定蛋糕有9折。另一邊的烘焙店則有升級版杜拜朱古力開心果牛角包和其他口味。此外，因應新春，品牌今年推出多款蛋糕，趣致的財神敲敲蛋糕，敲開有繽紛的糖果，日本蜜柑桂花戚風蛋糕配日本豆乳豆廉，再加點熱情果和桂花點綴，香甜清新。

柑橘做主角

每逢新年，大部分都愛買盤桔。尖沙咀五星級酒店餅店因應新春，限定甜點以柑橘作主角打造出各款蛋糕。雲呢拿熱情果柑橘蛋糕以手指餅乾配柑橘果醬，柑橘薩赫朱古力蛋糕則以雲呢拿古力加柑橘，另外還有金橘青檸芝士蛋糕和榛子香橙金元寶雜錦朱古力選擇。