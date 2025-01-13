蕭正楠新劇愈來愈「渣」　要同大肚翠如做心理輔導

藝人蕭正楠（阿蕭）與吳若希（Jinny）今日（13日）現身花車巡遊，為無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》宣傳，現場公布劇集7天跨平台總收視有21.3點，成績不俗，2人對收視感驚喜，阿蕭表示：「因為監製一直冇提，通常唔講因為唔標青，但估唔到唔錯。」

他又指有孕在身的太太黃翠如每集也有追看，但自己劇中角色之後會變得更渣，所以要向對方作心理輔導：「怕佢情緒會有啲波動，所以要同佢不斷講呢套係笑片，只係拍劇。（洪永城讚你令到翠如情緒好穩定。）多謝佢先，呢段時間我要照顧翠如又有好多嘢要安排，真係都幾犀利，過得好充實。（女王式咁服待太太？）向來都係，不過依家有兩個人受惠，所以着數咗。」阿蕭一直未向外公布BB性別，他坦言現時只有他、翠如和醫生知道，交由太太決定何時公開，問到會否在頒獎禮獲獎時趁機公開？他笑言：「好似唔關事。（你當年都係頒獎禮公開結婚。）你哋對我咁有信心，睇好我攞。（你同太太有兩個機會。）Jinny都有機會。（你有咩奇招拉票？）都係動之以情，多謝番咁多年以來幫過我嘅工作人員。」

至於Jinny自認是頒獎禮陪跑大軍的重要一員：「我唔係做得好好，但又唔係好差，希望陪跑都可以跑出好成績，就好似套劇咁有好收視，所以今日公司都安排咗花車巡遊，證明對套劇成績都好滿意。」又預告劇中她將會發現阿蕭有小三，劇情走向較認真，Jinny說：「之後嗰10集好精彩，好多觀等都話等住睇我反擊同黑化。」阿蕭笑言：「即係做番現實中嘅你？你劇中太溫馴，你老公會睇唔慣。」