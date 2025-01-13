東華三院馬鞍山落禾沙過渡性房屋「樂和．東寓」入伙祈福儀式

【特約報道】由特區政府資助，東華三院興建及營運的馬鞍山落禾沙過渡性房屋項目「樂和．東寓」於日前（1月2日）舉行入伙儀式，承蒙邀得房屋局局長何永賢太平紳士、沙田民政事務專員余懷誠太平紳士、東華三院主席鄧明慧女士及董事局成員擔任主禮嘉賓，見證該項目正式入伙和為「樂和．東寓」居民祈福。

「樂和．東寓」共設有436個單位，於去年4月入伙，現時住戶人數已接近600人。東華三院除透過不同的項目提升居民的生活質素，更配備多個共享空間，如多用途活動室、健身設施、讀書角等，致力通過舉辦各類活動，促進鄰舍彼此溝通，打造鄰舍正向關係的社區，鼓勵居民之間的互助與支持，促進社區的穩定與和諧。至今，「樂和．東寓」已舉辦活動約70次，包括身體健康檢查、各類運動班、義剪服務、功課輔導班、居民同樂日、藝術及環保工作坊，以及各類節日慶祝活動等，參加人次逾1,300人。

房屋局局長何永賢太平紳士致詞表示，很高興見證項目正式入伙。「樂和．東寓」由特區政府出資興建、提供硬件，感謝東華三院作為建設及營運機構，為長者、家庭及青年帶來各項完善服務。同時，過渡性房屋明碼實價，住戶不需擔心業主隨意加租。「樂和．東寓」為居民提供環境幽靜、鄰近港鐵的居所，適合有小朋友的家庭申請，交通亦便利居民就業。

東華三院主席鄧明慧女士致詞表示：「由房屋局資助的過渡性房屋計劃意義深遠，讓基層家庭得以從較簡陋的住所提升至更好的生活環境。『樂和．東寓』不僅紓緩了市民於輪候公屋期間或居住於不適切居所的住屋壓力，還為他們舉辦各項健康及生活體驗活動，致力打造一個充滿活力、鄰里和諧的社區，確保居民的身心健康得到充分照顧。」鄧主席特別感謝譚兆慈善基金的321萬元贊助，為住戶添置抽氣扇、電熱水爐及冷氣機，還有中華電力有限公司贊助接近87萬元，用於添置洗衣機。這些資助不僅讓住戶輕鬆入伙，還提供了一個可負擔的安樂窩，讓他們生活更為舒適，活得更好。

本身居住於專為面對困境女性而設宿舍的吳女士表示：「我原本居住的宿舍空間只有20平方呎，環境狹小且需要多人共用廚房，曾因煲湯與舍友發生磨擦，互不理睬；平日情緒亦慢慢變得繃緊。我搬入『樂和．東寓』後，在接近160平方呎私人空間生活，包括獨立廚房和提供洗衣機，可以較自主安排日常生活細節。『樂和．東寓』更經常舉辦各類學習班，甚至可借用鋼琴練習，不但讓我得到不同方面的體驗，還感受到大家庭般的溫暖，精神狀態大有改善。」

一家四口的許先生亦分享了居住體驗：「先前居住空間擁擠，一家人難免因此生磨擦，家庭關係變得緊張。在社工的幫助下搬進了『樂和．東寓』。與過往對比，現時環境安靜舒適，亦為孩子提供了充足的活動空間。社區經常舉辦各式各樣的活動，更設有食物援助計劃和價格低廉的流動中醫服務，減輕了街坊的生活負擔。」許先生更加入了居民義工隊，利用自己傢俬維修的專長幫助街坊。他表示，入住「樂和．東寓」後，全家生活質素明顯提升，感到非常開心，並衷心感謝東華三院的支持。

癌症患者郭先生由天台屋搬至「樂和·東寓」，分享了他的轉變經歷。他之前住在上水的天台屋，環境擠迫，夏天酷熱、雨天嘈吵，更因為大廈沒有電梯，每日爬多層樓梯，十分吃力、不便。搬入「樂和·東寓」後，他不再受風吹雨打之苦，周圍環境清幽，靠近海灘，讓他能夠每日悠閒的散步和品茗，身心放鬆。而且新居鄰里關係融洽，不時互相打招呼，「樂和．東寓」社區舉辦的各項活動亦增進了彼此聯繫。隨着生活環境和心境的改善，郭先生的病情逐漸好轉。他衷心感謝房屋局及東華三院合力提供可負擔、舒適的居住環境，使他擺脫了困苦的天台環境，能夠享受生活。