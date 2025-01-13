張敬軒自爆10萬蚊可以「瞓一晚」　揭曾被企業家問價

藝人張敬軒（軒仔）積極與粉絲互動，最近有歌迷於網絡上分享日前自己有份到訪軒仔香港歌迷會的辦公室，席間軒仔不忘與粉絲談天說笑，又自爆曾有意「開班授徒」教唱歌：「其實每個人唱歌個水平都唔同，所以好難一次過教，如果開班一對一嘅話，你哋覺得應該收幾多錢？」當時有歌迷大聲回答：「收10萬蚊啦。」軒仔放聲大笑，然後搞笑回應：「10萬蚊可以瞓一晚。」全場即時起哄！

軒仔即接口：「我都未講完…10萬蚊你係可以去一間好靚嘅酒店瞓一晚。」有歌迷「打蛇隨棍上」，問軒仔會否在場，他人急智生回道：「你播我嘅歌，我咪喺度囉。」軒仔突然又自爆：「我都唔怕同大家講，其實富豪問價。有經濟實力嘅企業家好想唱歌，好想喺企業周年會嗰度唱隻歌，（問我）可唔可以一對一咁教學，我都唔夠膽，因為自己仲摸索緊，唱得唔夠好，我都仲有好多對於歌曲運用嘅技巧可以解決。」

軒仔又當眾表示有朋友擔心其感情生活：「（問我）會唔會開始變態？睇乜都唔順眼？不斷喺網上回覆粉絲，係咪屋企冇人同你講嘢呀？我答佢哋我都覺得自己有少少可憐，21歲開始做藝人，嗰個年代有好多八卦雜誌同狗仔隊，當時經常有人喺屋企樓下等。我嘅黃金、最青春嘅時代用晒嚟出唱片、唱歌同表演，26歲就上紅館喇，我都有同魏浚笙同陳卓賢佢哋講，叫佢哋努力啲，成名要趁早！」