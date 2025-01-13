賴慰玲又生仔生產過程充滿驚喜　送老公最佳生日禮物

現年38歲、曾奪台慶頒獎禮「最佳女配角」的賴慰玲（Winki）去年8月宣布佗第二胎，她今日（13日）在社交網宣布細仔已經出世，公開的4張合照中，老公未有出鏡，只見她抱住囝囝，另一張相是7歲大仔照顧剛出世的弟弟，畫面有愛大晒兄弟情。

賴慰玲透露由大仔為弟弟改英文名Kavis Leung：「弟弟出世啦！Super super Lovely，哥哥幫弟弟改咗英文名KAVIS Leung。」她又表示細仔出世過程好驚喜：「過程充滿驚喜，最終可以聽到BB出世嘅喊聲，原來真係唔容易，我喊到護士問我係咪有咩唔舒服。」

原來今日是賴慰玲的老公生日，可算是收到一份特別的禮物：「今日我先生生日，呢份生日禮物唔錯呱，繼續一齊努力做父母，繼續Happy Wife Happy Life。」賴慰玲又多謝醫生幫忙解決問題，又好幽默地回答所有關於BB的問題，並多謝麻醉師播歌分散其注意力，賴慰玲亦不忘感謝醫院的所有護士：「令我成功成為弟弟嘅糧食啦！」

賴慰玲誕下第二胎後，笑言自己又患上特別症狀：「我又患上咗我個BB最得意症啦，初生BB真係好可愛，淨係好想望住佢 #細龍 #趕得切逗利是 #哥哥弟弟 #哥哥期待已久的弟弟。」圈中的大批好友紛紛在貼文下送上恭賀。