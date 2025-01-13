胡定欣從未放棄唱歌　佛山開唱：呢樣嘢冇離開過我生命

視后胡定欣昨晚（12日）在佛山舉行第一次個人專場《胡定欣LIVE CIRCLE巡迴音樂會佛山站》，650張門票秒速售罄，定欣又驚又喜，台上她感謝自己一直沒有放棄唱歌，終於可以圓夢。

而今次定欣個唱，找來對定欣演藝路上有深遠影響的「亂世情侶」黎耀祥擔任嘉賓。今次專場定欣特意命名為《Live Circle》，原來別具意義，定欣說：「《Live Circle》有人生嘅意思，其實人生就像一個圓形，當中有好多事情發生，但其實係一個循環，圓形係唔會有一個終點，一個結束，佢一路係軌道上面，就以我唱歌嚟講，雖然我當初入行係想成為歌手，緣分卻令我成為演員，但係我喜歡唱歌呢樣嘢冇離開過我嘅生命，我依然好喜歡唱歌，直至今日我舉辦到個人專場畀大家聽啦！」定欣坦言今次是完成自己其中一個夢想。

專場上，定欣找來演藝事業上有重要位置又影響深遠的「亂世情侶」祥哥做專場嘉賓。定欣與祥哥甚有淵源，過去八次的合作均有不同的感情關係，所以她特意挑選在唱完《亂世情侶》後便邀請祥哥上台，台下掌聲如雷。

完場後，定欣只給予自己合格分數，認為自己可以做得更加好，而她透露自己為準備演唱會壓力大致失眠，個唱後會好好休息，並且會好好記住今次與樂迷共創的回憶。