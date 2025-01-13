洪卓立以《破．地獄》概念開唱　許靖韻強勢登場做嘉賓

歌手洪卓立（Ken）早前到佛山舉行巡唱，以電影《破．地獄》概念作演唱會主題，他表示：「睇完《破．地獄》首映後就決定用呢個概念做佛山站主題。雖然個感覺好沉重，但又好想同入場嘅觀眾分享，無論『珍惜』好、『愛』又好，希望每一位入場嘅觀眾都可以拎到啲嘢走。」他直言於構思及綵排時已經想喊：「以為自己Handle到，點知On show嘅時候都係忍唔住，呢幾年自己嘅經歷再加埋成個氣氛，Handle到但忍唔住。」

當晚Ken請來許靖韻（Angela）任嘉賓，表示因做過對方嘉賓，加上二人早前又推出了新合唱歌《作賤‧矛盾》，故一定要邀請對方半當嘉賓唱新歌，他又自爆請Angela做嘉賓有一個好處，因為自己可以「講少啲」：「我唔使度同佢講啲咩，佢上咗台個E人制一開着咗，連導演Cue佢，同佢講差唔多要放我落台Quick change都唔理，我企係個台度唔知做咩好，哈哈。」雖然這個組合性格南轅北轍，但二人出奇地合作無間，自推出合唱歌開始宣傳後笑料百出，作為I人的Ken更經常日被Angela強迫營業，拍攝大量他平時不會拍的相片，令阿Ken勁無奈又搞笑。