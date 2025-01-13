ANSONBEAN除衫除褲拍床戲　孖劉沛蘅齊齊獻出「第一次」

藝人ANSONBEAN（陳毅燊）、劉沛蘅（Hillary）、劉江、米雪及石修等，下午出席劇集《老是常出現》記者會，現場釋出拍攝花絮，片中ANSONBEAN有除衫、除褲、床及咀戲，不過受訪時Hillary指今次是喜劇，故一切純屬搞笑，不會大灑鹽花。

而ANSONBEAN全程戴上墨鏡，原來是練習拳擊時谷爆左眼微絲血管，他表示無大礙，且會繼續練拳。談到與Hillary的床戲，原來二人不約而同為對方獻出「第一次」，後者直言最初也感到有點尷尬，當問到會否有性感演出時，她笑答：「最性感咪睇到鎖骨囉。」ANSONBEAN則打趣自己有偶包，故拍攝時亦顯得緊張：「我份人好慢熱，怕搞笑場口要講好多笑話，要啲時間去warm up，都盡咗全力拋晒所有包袱。」

另外，米雪與石修已先後6次於戲中扮演情侶，今次亦不例外，石修笑指自己與米雪30多年前已開始演情侶，不過很多時候也未能「開花結果」。他又指與米雪開工時，對方會於片場教自己唱歌，二人稍後更會拍檔去表演。而米雪則透露與無綫合約已結束多時，有機會也不介意重返娘家客串，去年她曾跟王志良及尹光等人到新加坡推廣粵劇，今年也會繼續這個工作。