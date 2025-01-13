飢渴女優　周街搵獵物

坊間盛傳日本新宿嘅大久保公園有好多流鶯出沒，引嚟唔少男士走去「觀光」，但據AV業界資深人士神仙乙指出，有部分AV女優厭倦咗同專業男優激戰，於是好似流鶯咁走上街，希望物色到素人男優幫忙，喺性方面搵番多啲新鮮感。見到呢班飢渴女優，你願意伸出援手嗎？

引爆高潮

由FALENO出品嘅《乘坐電車旅行尋找高潮》，火辣美人美乃雀獲片廠安排進行一次特別嘅拍攝計劃，以慶祝出道5周年，影片主題就係尋找高潮，期間要喺東京同大阪兩地進行電車之旅，沿途尋找可以令自己得到高潮嘅素人男優！雖然美乃雀嘅體質一向敏感，但要搵個未經訓練嘅素人為佢帶來高潮，着實唔容易，所以呢位美女用盡各種調情技巧，務求激發起素人男嘅雄風，再教對方如何令女性達到高潮。對於喺性方面得唔到滿足嘅觀眾，睇咗呢趟旅程，絕對有得着！

尋求滿足

喺名人之友炮製嘅《在街頭發掘素人男優瘋狂發射》入面，堤瀨里奈呢位骨感美人係一位性慾怪物，即使喺片場接受完AV男優嘅瘋狂猛攻，依然覺得唔夠喉，片廠為咗減輕男優們嘅負擔，安排佢出街尋找一位能夠令自己得到滿足嘅男人！最終阿妹搵到3位肯同佢曳曳又願意出鏡嘅男士拔力相助：第一位經過一輪吹奏，好快就爆發；第二位嘅調情功夫了得，但持久力欠佳；第三位則擁有一副超巨大架生，仲要係雄風強勁，總算餵得飽佢……成個故事鋪排有冇令你諗起《3隻小豬》呢？

短暫人妻

由VENUS推出嘅《與素人男性的戀人感覺》，女主角森澤佳奈被譽為當今日本AV界No.1妖艷人妻，魅力沒法擋！之不過，佳奈已經厭倦同AV男優進行無感情嘅激戰，所以決定搵素人男優合作，做一對短暫夫妻，希望追求靈與慾嘅滿足。由於佳奈嘅吸引力非凡，又樂意同素人男拍住拖咁行街食飯，話咁易就令雙方關係變到好似情侶咁親密。返到屋企之後，佳奈又以老婆仔自居，體貼地服侍對方，到咗上床激戰，更加唔介意打真軍，真係Sweet到爆！

簡評

本仙一向鍾意睇素人男優作品，一來有新鮮感，二來有寫實感！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《乘坐電車旅行尋找高潮》，事關女主角美乃雀身材健美又大波，對待素人男優嘅時候溫柔體貼，交歡過程更加係真情流露，值得一睇再睇！