Do Supaporn奇峰突出　索「泰」模

巨乳有幾吸睛，相信男士們好清楚，難怪有唔少女仔為咗增強魅力，努大豐胸，但有位泰國模特兒試過因為雙峰太大，怕醜得滯，有段日子要着住外套先敢出街，佢就係Do Supaporn。

性格內向

眾所周知，泰國天氣炎熱，幾乎日日嘅氣溫都係攝氏30幾度，衣着唔夠通爽，分分鐘熱到中暑，但居然有人出街要着外套，真係有啲不可思議，莫非係體感出咗問題？講緊嘅係今日為大家介紹嘅靚女Do Supaporn，話說來自泰國曼谷嘅佢，有段時間出親街例必着外套，咪以為係防曬措施，怕嬌嫩肌膚被曬傷，真相係想遮掩激凸嘅雙峰！

原來Do Supaporn並非一開始就奇峰凸出，加上細個時外貌一般，搞到冇乜自信，性格亦變得比較內斂，後來為咗令自己可以挺起胸膛做人，佢決定為雙峰進行後天加工，估唔到效果出乎意料地好，一下子連自己都接受唔到，更加怕被人指指點點，於是捱住熱都要着外套出街。

重拾自信

幸好，呢種心態喺成為模特兒之後，開始有所改善，原來Do Supaporn之所以咁注重外表，係因為由細到大一直有個夢想，希望加入模界，着靚衫，影靚相，但一直唔敢踏出第一步，而隨住身材進化，樣貌又靚咗，終於令佢扚起心肝博一鋪。

事實證明阿妹嘅決定完全正確，憑住漂亮嘅面孔同激凸嘅雙峰，不但成功躋身模特兒行列，更以展銷女郎身份喺多個活動上亮相，人氣愈嚟愈勁。有見及此，Do Supaporn開始經營網絡事業，頻頻喺社交平台分享性感寫真，且大獲好評，於是自信心變得更強，仲令佢決定以「真面目」示人！原來佢之前好興修圖，將相片執到靚一靚先擺上網，喺近半年已經冇咗呢個習慣，依然得網民瘋狂畀Like，好明顯又係一段醜小鴨變天鵝嘅勵志故事。

家陣Do Supaporn有幾自信？登入其社交網，睇吓佢啲寫真，你就會感受得到。值得一提，阿妹喺OnlyFans帳號上載嘅靚相近乎限制級，真係睇到人流晒口水！