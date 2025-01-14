【是日通勝】

農曆十二月十五

甲辰年 丁丑月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：開市、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：16、27、29

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：工作虛耗了不少能量，卻遲遲見不到成效。

金牛座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙子座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

巨蟹座：財運差，投資要保持理性，切忌意氣用事。

獅子座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

處女座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天秤座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

天蠍座：事業有少許進步，宜專注工作，切勿分心。

人馬座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

山羊座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

水瓶座：從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

雙魚座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）蛇 財運好

（跌）牛 乏動力

鼠：幹勁十足，職場上可望做出一番作為。

牛：是日沖煞，運勢欠佳，工作缺乏動力。

虎：自信心強，面對各種問題能果斷處理。

兔：多說甜言蜜語，感情生活將會更愉快。

龍：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

蛇：財運不錯，投資可一試，有意外收穫。

馬：勿對異性朋友太熱情，以免惹來誤會。

羊：謀事踏實，不紙上談兵，易交出佳績。

猴：待人友善，可為事業發展累積印象分。

雞：想表白卻不懂如何開口，內心感無奈。

狗：職場上嶄露頭角，有望獲得上司重用。

豬：迎來忙碌一天，幸好工作效果非常高。

【暢所欲玄】（玄學家黎宜銘師傅）

乙巳年桃花位

踏入乙巳年，一白水星飛到東南方，水屬腎，腎水當旺，主色慾強旺，所以叫桃花。東南方位的原局是四綠巽木，花木原本就是桃花，因此一白坎水星飛到巽木之宮位，引致水來生木，使東南方成為強旺的桃花位，如睡房在東南方就會令房內人夜夜想有異性伴侶共眠，又辦公室在桃花方位就會在工作上有較多桃花運。

四綠木星飛臨西方，此星代表謀略，宜在此方放瓶水來生木，水主智，木為謀略，水木同在西方，代表此方位宜放工作枱及書枱。

金為財（財是流通貨幣，不是車及房，大家要明白），本年六白金星飛臨南方，加強金財可以在南方放土（8粒白色的石頭），土是金之母，金錢滾滾來。

八白艮土星落在西南方，宜掛放6個金屬銀色圓錢幣來作土生金。如果放紅色物件就叫火來生土，火是喜慶，遇八白土會有買房地產之念。

九紫火星在九運是當旺之星，乙巳年的九紫火星飛臨東方，理應東方大旺，但本年三煞在東方，所以此方位是喜中帶煞，要小心處理。

乙巳年的其他重要風水方位及其影響如下：

‌中宮位‌：二黑巨門星飛臨，代表病符星，主管疾病是大凶之星。

‌西北方‌：三碧祿存星飛臨，乃是非之星，易發生口舌是非和官非。

‌東北方‌：五黃廉貞星飛臨，是極凶煞星，象徵意外、凶禍與疾病。