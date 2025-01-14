蔡少芬蔣欣時隔13年同框　皇后華妃重現舌劍唇槍

《後宮甄嬛傳》2011年播出至今熱度不減，暌違13年更於早前舉辦「甄嬛愛不停──甄嬛傳小主節晚會」，一眾主演藝人亦紛紛驚喜現身，唔止為觀眾帶來多場精彩演出，更重現劇中經典畫面，掀起劇迷回憶殺。此外，由於是次活動是演員們暌違許久再度全員合體，亦引嚟唔少網友好奇發問：「誰狀態最好？」結果多數人都點名蔣欣，大讚：「華妃娘娘依舊鳳儀萬千。」之餘，飾演皇后嘅蔡少芬亦有唔少網友力撐凍齡有道，狀態大勇。

而蔡少芬及及蔣欣兩位凍齡美魔女，當晚亦有合唱《大風吹》，並喺當晚重現2人劇中互相較量嘅經典場面，其中蔡少芬及蔣欣更係默契爆棚，未有商量卻着出一個「情侶裝」感覺，向來性格直率嘅蔡少芬亦直言：「我們兩個應該結婚。」最後，蔣欣更透露當年自己為咗「華妃」一角，特別練習歪嘴笑，未料最後竟然成為習慣，到今時今日仍會忍唔住歪嘴笑。

同場當然不少得主演內地女星孫儷，她於晚會中以一襲珠片刺繡長裙，配以珍珠長頸鏈，復古得來亦相當華麗。她在節目中受訪時，坦言女兒小花是「甄嬛迷」，一共看了7次此劇，但就不能看到媽媽被欺負、受苦。事後孫儷亦有於社交平台發文發相，並貼出女兒的畫作表示：「昨晚最開心的應該是小花了，心願完成，和各宮娘娘拍了照片還要了簽名，為了表達她的激動，小花給我畫了畫送給了我在《甄嬛傳》小主節晚會上。」