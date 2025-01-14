楊丞琳奪「實力歌手獎」即炒車　被嫌：難聽到笑

內地影視盛典於日前（11日）舉行，台灣歌手楊丞琳唔止奪得「年度實力歌手獎」，更以表演歌手身份登台，同歌手黃子弘凡合唱《年輪說》，身穿白色平口緊身長裙嘅佢，大騷香肩鎖骨外，出眾氣質更係圈粉無數。然而，楊丞琳同黃子弘凡嘅合作演出卻飽受批評，甚至有網友直言：「黃子弘凡一個超絕男生key全程主歌走音念經，副歌又擠又聲音斷層，本想說第二段轉原key讓楊丞琳好好震撼一下，結果楊姐也是音準不行，副歌『時間暫停』還差點車禍，難聽的我都聽笑了。」

對此，引嚟唔少網友附和道：「唱的這麼差好意思說自己是歌手」、「這兩年不知道怎麼了，現場音準一直有點偏低，好幾年前青春住了誰巡演的音準和聲音狀態明明都很好…」、「終於有人說了兩個人唱的都不好聽啊，走音很明顯啊」、「不知道楊丞琳怎麼了，大場面總是容易緊張」。

事實上，自從楊丞琳喺內地歌唱節目《歌手2024》，演唱經典歌曲《帶我走》意外大走音後，唱功就飽受外界質疑，即便佢多次雪恥，唔少酸民仍不時挖出節目片段嘲諷，不久前佢更曾轉分享歌迷限動：「難得一次歪就是在最關鍵的時刻，演唱會都沒事，大家安心聽」，似乎對《歌手2024》翻車依舊耿耿於懷。