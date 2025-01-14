東方日報C1：袁詠儀回巢惡鬥江美儀　雙后過招

本報收到獨家消息，影后袁詠儀（靚靚）原來已秘密加入《模仿人生》劇組，更已進行拍攝。相隔16年再為無綫拍劇的她，劇中跟視后江美儀惡鬥一番，「兩后」坐鎮定必為新劇增添熱度。據知，靚靚老公張智霖亦正傾談另一無綫劇集《璀璨之城》，劇中與吳卓羲飾演兄弟。

張智霖（Chilam）及袁詠儀平時出雙入對，Chilam出外或到內地工作，靚靚都陪伴在側，相當恩愛，想不到現時重返無綫拍劇，兩口子同樣拍住上！靚靚有份參演的馬來西亞賀歲片《OMG！阿媽有喜》日前進行宣傳，當時她因未能出席，只透過視像連線跟大家見面，據知她早已秘密返內地為無綫新劇《模仿人生》進行定妝，並已正式入組開工。靚靚近年已甚少參與港劇拍攝，上一次與無綫合作，已是2009年的劇集《富貴門》。今次劇中對手相當吸引，除了之前本報率先披露的張曦雯、張振朗及羅子溢外，還有好戲之人「視后」江美儀加盟拍攝，劇中江美儀跟靚靚及關禮傑對手戲甚多，影后跟視后氣場不容置疑，二人鬥戲連場必定精彩。劇中還有「翻版Chilam」張振朗，未知他跟靚靚會否有對手戲，但二人同劇出現已充滿噱頭。日前兩位影后、視后已展開拍攝，穿黑色套裝裙及長靴的靚靚埋位前與劇組人員對稿，期間笑容滿臉，狀態十足，而江美儀的裝束較為有氣派，一看就知不易對付。

吳卓羲演富二代

另一邊廂，據知Chilam亦正傾談另一套無綫劇集《璀璨之城》，與早前合作拍攝內地綜藝的好兄弟吳卓羲（Ron）齊齊擔任男主角，接拍成數甚高。之前曾傳出《璀》劇女主角由視后林夏薇及龔嘉欣擔任，不過現已進行「大洗牌」，兩位型男助陣，女主角誰屬實在令人相當期待。

Chilam接拍《璀》劇相信除了是覺得劇本吸引外，再與Ron合作亦是誘因，二人合作節目後老友鬼鬼，跟藝人陳小春、謝天華等不時聚會，今次他們在劇中演兩兄弟，故事講述他們是出身自顯赫世家的富二代，Chilam更娶了Ron的前度，故男、女主角感情線方面相當糾纏、複雜，甚具追看性。曾有指會參演的林夏薇日前受訪時坦言未收過消息，至於龔嘉欣亦表示未收到通知，受訪時只表示：「其實我都未同Chilam同埋Ron合作過，兩位都係我好想合作嘅前輩，如果有份參與會好開心，希望有機會啦！」

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