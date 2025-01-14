香港新墨協會第三屆會員作品展：空間／流白 UN ESPACE

【特約報道】「香港新墨協會」是在2022年由香港中文大學專業進修學院第一屆新水墨文憑的3位同學：禪白南Steve、張亞洲Stanley和王悠覓Eliza創辦。

創會的目標主要是：

1. 推廣社會對新水墨的認識同欣賞；

2. 在香港推動新水墨教育；

3. 設立一些新水墨藝術家交流平台。

協會成立之初，很榮幸邀請到6位在藝壇享負盛名的前輩做顧問，分別是「蛙王」郭孟浩行為藝術家、王純杰館長及策展人、楊國芬博士、廖井梅老師、益行老師和李尤猛老師。

香港新墨協會成立至今，已有34位會員，是次參展共有23位另6位本會顧問亦同時展出其作品。

展覽名為「空間／流白」，空間及流白為一種抽象觀念、可見或可想象；可不變亦可隨時改變形象。參展作品要力求在概念、題材、技法，以至物料的應用上能有別於傳統水墨，創造自己獨有的風格。

除了展示會員作品之外，我們還邀請了香港交流學會合辦講座，題目是「香港水墨與文化創意發展藍圖」。

日期：2025年1月17-21日

地點：賽馬會創意藝術中心

開放時間：

1月17日│下午5時至7時

1月18日-20日│上午11時至下午7時

1月21日│上午11時至下午5時

講座：1月17日│下午3時30分至4時45分（是此講座與藝術香港交流學會合辦）

策劃：李景民（藝術香港交流學會主席）

主持：巢錫雄（藝術香港交流學會常務委員會副主席）

--------------------------------------------

翁德璋（Yung Tak Cheung）：業餘攝影藝術家，善於通過數碼攝影捕捉周圍的景觀，利用電腦軟件將相片多重處理，轉化為數碼藝術作品，或打印成為畫作。

創作理念：他這次展覽的攝影作品取題為「望」。我們每天出門橫過馬路都可能見到「望左，望右」的標示。仔細地看每一個「望」字都不盡相同，雖然意思一樣，但字體，筆劃，設計都有獨特個性。它們經歷每天的踐踏、陽光及風雨的侵蝕、默默中期待着我們不要忽略了它們的存在。攝影家鼓勵參觀者留意周圍環境，看到以前可能一直被忽略的事物。

麥俊鵬（Matt Mak）

創作理念：一直以來，和女兒的遊戲時光是我一直回味的，近年以青綠山水的方式，繪畫女兒玩玩具時的心中遊歷空間，通過傾聽女兒和玩具的對話，使我也回憶自己童年，想起過去父母的往事。玩具本身有帶給人幻想，把思想帶到另一維度，嘗試把我和女兒遊戲的記憶，加入這虛構的玩具塔中，作品寄托了我和女兒珍貴童年回憶，也是幸福的記錄。

郭致因

創作意念：在寒冷的空間中，冬日的景象顯得格外蒼涼。四周白雪皚皚，皚皚的雪花覆蓋了矗立的松樹，枝頭沉甸甸的，彷彿承受着冬天的重壓。寒風呼嘯而過，發出陣陣凜冽的聲音，讓人不禁打了個寒顫。在這片冰天雪地中，唯一的溫暖來自於一座座坐落其間的屋子。屋內透出微弱的燈光，彷彿在向外界傳遞着人間的溫情。窗邊的煙霧緩緩升起，與外面的冰冷形成鮮明對比，讓人感受到在寒冬中展現了生命的堅韌，也提醒着我們，無論環境多麼惡劣，心中的溫暖仍然存在。