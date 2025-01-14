加州山火︱奧斯卡提名公布再度押後　《格林美》改形式如期舉行

美國加州洛杉磯山火自爆發以來荷里活歌影視界全面停工，各項活動及頒獎禮均取消或延期舉行，《奧斯卡金像獎》提名公布日一改再改，由原定本周五（17日）延至本周日（19日）公布，昨日大會再宣布延至下周四（23日）公布。

奧斯卡大會表示改期原因是基於目前山火情況仍然嚴重為方便「選民」有更多時間投票而將投票截止日推遲多3日。大會解釋指因為有很多「選民」居住在洛杉磯，他們的生活與工作受今次山火影響。除了提名公布日期一改再改之外，大會亦宣布原定下月10日舉行的傳統「奧斯卡提名人士午宴」將取消，而下月18日舉行的年度《奧斯卡科學與技術頒獎禮》亦將延期舉行。暫時未知原定3月2日舉行的《第97屆奧斯卡金像獎頒獎禮》會否押後舉行。

今屆《奧斯卡》提名公布二度押後，而樂壇年度盛事《第67屆格林美音樂獎》仍然如期於下月2日舉行，不過大會方面就表示屆時會改形式以為加州災民「籌款」方式舉行，同時當晚會向年勇的救援人員致敬。美國天后Beyonce憑《Cowboy Carter》獲今屆《格林美》11個提名領先。