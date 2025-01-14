COLLAR成軍3周年開直播講屙尿　芯駖預告6周年有嘢睇

本月12日是女團COLLAR成軍的3周年，成員們在社交網開直播向網民派福利，除了切蛋糕慶祝外，又回答粉絲的問題，並以兩倍速跳新歌的舞步，相當寵粉。回答問題時，她們講到如果不做藝人，會做甚麼職業，Day表示會做中醫或者物理治療，Gao則指曾想過考空姐，因為可以周圍飛，Candy想做跟心理學相關的工作，Ivy話會做護士，Winka自認喜歡說話，故會揀做Sales或者保險，而芯駖想做廚師，Marf想做KOL。至於可以的話會揀變做貓還是狗，Gao笑言想做狗，然後對燈柱屙尿，即時被Day投訴她講嘢核突，Day稱想做貓，試一下咬電線的滋味。

而她們開直播前跟工作人員等吃飯及玩遊戲，芯駖將相放上社交網，並發表感言：「三周年快樂，終於食到講咗三年嘅團年飯，啲問題笑到抽筋，好意呢班好嘈好casual好無聊又好認真同專業嘅chosen family，仲有嚟唔到嘅members三年嚟陪住我哋行咗好多地方，多謝你哋，我好鍾意我哋fc&fans好愛我哋又會留返啲空間，好鍾意collar在心中，尋晚實在太開心唔知點形容好，等我再下一個三周年跳3倍速。」