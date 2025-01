藝人蔡宛珊近年雖然專注於司儀界發展,但模特兒出身的她依舊未有放軟手腳,勤做運動保持美好身段,故此身形均勻十年如一日,令人相當羨慕。她日前在社交網晒發文跟粉絲分享經歷,寫道:「尋日我喺健身室,準備離開嘅時候,一個着住Hoodie嘅女仔走到我面前同我講:『我想同你講,You look really great!』我好驚訝,受寵若驚!當時我只係用最燦爛嘅笑容回應Thank you Thank you(我重複咗10次)。」她指當刻太突然,離開後才發現想跟對方說的:「多謝你,你內外都很美!多謝你嘅善良。我好開心。」

她表示今次經歷令她想起一件事:「無論幾時我哋見到其他女仔,即使是陌生人,如果覺得佢好靚,就話畀佢聽啦!!!話畀佢聽佢個髮型好好睇、佢對眼睛好靚、佢條裙着得好好睇..話畀佢聽啦!同佢講,佢係超正嘅!咁樣係一個好好嘅方法,令我哋可以互相傳遞愛與正能量,特别係喺我哋女性之間。我哋應該為彼此打氣!加油!」她又再次感謝那位稱讚她的女生,因她的一句稱讚說話,令自己一整天都變得更美好!