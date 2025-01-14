現代人通病　斜方肌長期繃緊導致頭痛

現今人人機不離手，經常低頭看手機，假如工作又要整天對電腦，就會令斜方肌長期處於繃緊狀態，肩頸酸痛之餘，更會出現頭痛。脊醫王俊華提醒，請留意當使用止痛藥後，仍然持續頭痛，就要及早求醫，找出成因。

在家工作媽媽頭頸痛嚴重

向脊醫求助的這位三十多歲女士，有一個年幼兒子，由於她任職的美資公司讓員工Work From Home，每個月只需要返公司兩天，其餘日子都在家工作，於是辦公時的坐姿可以隨性一點。因利乘便，她可一邊工作一邊陪伴兒子，即使有工人姐姐照顧餵飯，也拿着手提電腦在飯桌看兒子吃飯；兒子在地上玩玩具，她會坐梳化或地上工作；兒子午睡，她會拿電腦坐在床上繼續工作，基本上很少時間正正經經坐於書枱。

她不時有肩頸酸痛感覺，近期每到晚上更有頭痛，嚴重時會引致失眠，睡眠不足影響了第二日的工作效率，這問題使她相當困擾。服用止痛藥可暫時發揮功效，但無法制止頭痛每晚出現，她上網查看，發現頭痛成因有機會是頸脊問題引起，又發覺自己頸痛愈來愈嚴重，於是決定求醫。脊醫王俊華指出，她的頸椎轉動比正常幅度少，轉向左右拉扯兩邊斜方肌 (Upper Traps Muscle)，會有輕微「寒背」問題，而且斜方肌非常繃緊。

斜方肌幫助控制頭肩手活動

斜方肌是人體五大肌肉之一，由頭骨底部，經過背部肌肉和肩部，連接到肩胛骨和鎖骨，對於日常生活身體運作相當重要，除了讓手臂活動起來之外，還包括承載頭部重量與支撐的功能，令頭部抬起和傾斜，使雙肩抬起，以及穩定雙肩。

現代人使用手提電話，又坐在電腦前工作，若欠缺拉筋以伸展肌肉和關節，斜方肌長期積累疲勞，或本身已患有上交叉綜合症，均會令斜方肌容易繃緊，容易引發痛症。由於斜方肌位置連接頭骨底部，當過緊便會出現肩頸酸痛，嚴重就會引發頭痛症狀。

個案中這位女士接受數次治療，包括超聲波消炎、放鬆肌肉，以及脊骨神經科人手矯正後，頸痛明顯改善，頭痛次數大幅減少。她一直是使用手提電腦，脊醫王俊華建議，宜改為使用桌上電腦，可以於固定座位工作，減少機會坐姿不良，亦可避免頭部經常垂下前傾。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家