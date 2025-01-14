加州山火︱《龍珠》韓裔女星Jamie Chung失家園重回舊地面目全非

加州洛杉磯山火令大批荷里活名人紅星痛失家園，曾與周潤發在電影《龍珠：全新進化》（Dragonball Evolution）中合作過的美籍韓裔女星Jamie Chung（鄭智麟）亦是受害者，她與演員老公Bryan Greenberg位於當地的大宅被大火焚毀。

Jamie日前於社交網分享大宅被火燒毀後的畫面，她留言寫道：「本來應該是我們永遠的家，但沒有甚麼是永恆的，謝天謝地，我們的家人很安全，但其他洛杉磯火災受害者就沒那麼幸運了。如果可以的話請捐款給他們。」至於Bryan早前亦留言表示好感恩家人安全，並多謝消防員冒住生命危險祝他們安全。

Jamie大宅被山火燒毀外，美國視星Joe Lando位於當地的大宅亦被波及，他日前拍片哭訴與家人痛失家園的慘況，但同時幸得曾與他在90年代劇集《荒野女醫情》（Dr. Quinn, Medicine Woman）中合作的英國女星珍茜摩爾（Jane Seymour）收留他與家人。而70年代美國經典劇集《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）女星積琪蓮史密夫（Jaclyn Smith）位於比華利山的逾億港元豪宅亦被燒毀。此外，積琪蓮已故《神》拍檔花拉科茜（Farrah Fawcett）與已故影星男友賴恩奧尼路（Ryan O'Neal）位於加州馬利布的海邊大屋亦因山火而燒毀。消息由賴恩的影星女兒泰妲奧尼路（Tatum O'Neal）透露。