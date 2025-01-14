特色賀年菜　花款多多

香港人口來自五湖四海，來到新春，最常就是品嘗到獨特的地區風味。有餐廳以不同地區的飲食風味打造應節菜式，讓大家即時感受到家鄉的味道。年輕人愛嘗新，就有不同的創意之選，再加上各式套餐和配搭，花款多多，無論有咩要求，都可以滿足你個胃。

客家風味

中國地大物博，飲食文化各有特色。跑馬地高級中菜廳在今個新年，除推出煙熏特級臘味蘿蔔糕、沖繩黑糖年糕和鬼馬紅豆糕外，主廚Silas Li精心設計的農曆新年菜單於即日至2月12日供應，菜式融合文化精髓再創作，包括有網油釀蠔配炸瑤柱、竹笙如意羅漢齋、發財好市大利、橫財就手、金華玉樹雞、蒜蓉豉汁蒸蟠龍鱔、炸和牛面頰配麻辣汁和京式魚香蝦等，選擇豐富。

選擇多多

新年由朝吃到晚，最緊要就是有新意。飲食集團旗下餐廳各有主題美食和節目，尖沙咀中菜廳於1月24日至2月12日有新春八道菜吉祥宴，包括有加慢煮鮑魚和吞拿魚刺身等配搭的撈起、玫瑰茶熏雞、火燄胡椒片皮鴨和魚香大蝦等，1月28日午市和晚市更有手工拉麵表演。剛得到黑珍珠美譽的中環高級中菜廳於1月28日至2月13日有農曆新年8道菜嘗味套餐，包括蠔皇南非鮑魚、狀元紅蒸馬友柳、富貴玉帶水晶餃、喇沙小籠包和紅綾牛𦟌等，1月29日至2月2日則有新春早午餐，為客人帶來限定的炮仗酥。至於尖沙咀意大利餐廳在1月29日至2月2日推出節慶六道菜賞味套餐，有清酒煮蜆、鴨肉意大利雲吞，配以帕馬臣芝士奶油醬、香脆鼠尾草及黑松露，主菜有烤乳豬或炙燒和牛柳選擇。傳統紅帆船於1月29日至2月9日有新春限定點心航遊，指定日子會有不同的探險之旅，好食好玩。

主題套裝

親友吃飯，有選擇困難症的話，最好揀套餐。有多間分店的高級中菜館於1月28日至2月28日推出不同組合的套餐。食全食美套裝有脆皮乳豬全體、法式焗蟹蓋、南非吉品鮑魚扣刺參和火瞳雞燉包翅等，高質高貴。薈鿋歡聚套餐除鴻運乳豬全體，還有黑魚子香杧蝦球、翠綠炒帶子和刺參瑤柱時蔬等。金上添花套餐有五福鮑魚撈起、上湯焗龍蝦伊麵和原條刺參扣鵝掌等。按人數和口味選擇，方便得多。

潮式接福

銅鑼灣和尖沙咀有分店的潮州酒家於即日至2月13日推出限定的賀年菜式。迎春宴有龍鬚金衣發財卷、潮州鹹雞拼豬蹄、紅燒竹笙海皇翅、翡翠鵝掌鮑魚和川椒炸子雞等。接福宴有滷水鵝肉墨魚拼盤、龍鬚炸百花金蠔、紅燒花膠海皇宴和六頭湯鮑燜鵝掌等。至於另一個宴席套餐則有潮州四喜大拼盤、紅燒潮州中鮑翅和古法蒸原條花尾龍躉等，讓各位充分感受潮式美味。

精緻有意頭

賀年菜不單講意頭，也要色香味全。本地飲食集團旗下各間餐廳，都分別推出賀年菜。中環高級中菜廳即日至2月12日供應海鮮時蔬撈起，內有鮑魚片、扇貝和鮮蝦等，鮑參翅肚羹象徵包羅萬有好意頭。黃竹坑的順德風味餐廳於1月29日至2月7日供應濃湯雪菜年糕蟹、豉汁帶子蒸豆腐和薑葱煎焗鮮鮑魚等，中環潮州餐廳有黃金福袋石榴雞和四喜臨門金華四寶蔬等，各具風味。