直擊激罕黑犀牛　非洲嘗獵遊住宿

追求不一樣豪華下榻享受的朋友，前往非洲來一趟獵遊探險（Safari）會是不錯的選擇。最近不少頂級酒店品牌插旗當地的野生動物保護區周邊，令住客既細味奢華，同時又能近距離見識野生動物與大自然帶來的震撼情景。其中鄰近津巴布韋維多利亞瀑布便剛有一間豪華住宿設施開業，坐擁一流配套設施及景觀外，更提供瀕危黑犀牛等獵遊探險行程讓住客體驗。另外南非及博茨瓦納同樣有注目獵遊住宿設施登場，保證令住客眼界大開！

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瀑布之下 到處探索

位於津巴布韋西南部、尚比西河中游的維多利亞瀑布是世界三大瀑布之一，寬約1.7公里、高約108米，除了傾瀉而下的水流極為壯觀，其不斷飄落水煙的地區更形成熱帶雨林，構成了獨特生態系統。距離該瀑布約15分鐘車程的野生動物保護區內，早前便有Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls Hotel開業。作為 Minor Hotels首間於津巴布韋開設的酒店，共設有16間面積達70平方米的套房，其中的Reserve View Suite除使用殖民風格布置外，同時享有3.5米高臨河陽台，可坐船直達並隨時觀賞在你面前走過的野生動物。其他配套方面，設有餐廳、酒吧及水療中心，可一嘗馳名的尚比西河小龍蝦和鹿腰肉等美食，而水療中心則能享受當地有機材料調製的特色按摩和臉部護理。不過更令人嚮往是酒店提供的一系列當地行程，焦點有前往維多利亞瀑布私人野生動物保護區享受驅車獵遊和參與極度瀕危物種黑犀牛保育行動，其他活動還包括乘船遊覽瀑布邊緣的魔鬼池、滑索穿越巴託卡峽谷、直升機飛越瀑布及尚比西河日落船河等。房價每晚約HK$11,844起。

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集合五霸 靠近觀賞

南非北部誇祖魯納塔爾省擁有獨特的環境，是非洲五霸（大象、獅子、豹子、犀牛和水牛）的家園，而奢華酒店連鎖集團卓美亞早前於當地的野生動物保護區內開設了Jumeirah Thanda Safari酒店，賣點同樣是將豪華住宿和野外探險兩者融為一體。住宿分為The Royal Residences及Villa iZulu兩種類型，前者最多可容納10人，包含4至5間房，兼配有泳池按摩浴缸及火坑等設備，並欣賞野生動物保護區的美景。而別墅則提供5間豪華套房，每房最多可容納4人，備有泳池、圖書館、健身室及直升機停機坪，兩者均採用獨特的祖魯族建築元素。酒店內有專業烹飪團隊利用當地食材炮製美食，並同時提供眾多體驗活動，一大賣點是由專門的野生動物導覽團隊將帶領客人遊覽當地自然奇觀，包括佔地 16,500 公頃的私人保護區平原、山谷和山脈，並驅車前往觀賞野生動物、穿越保護區的叢林漫步、在星空下用餐、欣賞壯麗日落全景等。房價每晚ZAR105,000起（約HK$42,000）。

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海陸空體驗 玩法多元

位於博茨瓦納北部著名的奧卡凡哥三角洲（Okavango Delta），於去年5月有豪華獵遊營地Atzaró Okavango開幕。該區域有逾萬頭大象棲息，並可找到獅子、獵豹和數百種的鳥類等。營地共設有8間獨立套房和2間別墅，最多可分別容納2及4人，室內以鑲木地板、來自非洲各地的傳統藝術品和古董作裝潢，室外則配備戶外浴缸和小型泳池。與此同時，住宿設施使用回收材料建造，並且設有太陽能發電場及污水淨化處理廠等，讓自然風光延續。這裏的餐廳選用當地時令有機食材，炮製出結合傳統和創新的非洲料理，並有酒吧可搭配侍酒師推薦的葡萄酒一同享用，你亦可自由選擇用餐地方，無論是營地、池邊或叢林均可，感受不一樣風情。消閒方面，提供一系列獵遊活動，例如於上午或下午進行的四驅車獵遊，由經驗豐富的導遊帶領下，近距離探索當地壯觀的野生草原和動物，亦有Mokoro獨木舟遊覽、直升機俯瞰大地等活動，透過海陸空不同方式觀賞大自然。其他設施包括有水療中心、健身房和20米長泳池等，可隨時放鬆身心。房價每人每晚US $690起（約HK$5,382）。