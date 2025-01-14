鄭伊健帶隊謝票　Ian獲導演讚情緒處理到位

由MIRROR成員Ian（陳卓賢）、鄭伊健、神一代「國民初戀」許恩怡（Nataile）主演的純愛電影《久別重逢》於昨日假尖沙咀舉行謝票場，過千戲票於開售後15分鐘內售罄，大批粉絲一早在戲院停車場守候伊健及Ian，可見兩人人氣高企。

現年20歲的Nataile與兩大男神伊健及Ian各有對手戲，被團隊盛讚活力十足，在休息時常常與伊健玩耍、跳舞，又不停向內斂的Ian問問題，是片場的開心果。Ian說：「拍攝時最有趣係演學生戲份，由於我讀男校，冇女同學，喺戲中同Nataile飾演同學，感覺好特別，好似畀我一次重讀男女校嘅機會。」

導演梁禮彥特別提及電影中一場比較難處理的感情戲，由Ian飾演少年蘇昇華，在得知爸爸有婚外情，又嬲又無奈，Ian面對資深演員朱栢謙，情緒處理得很到位。他說：「呢場戲要求Ian只用表情去演繹，冇多餘對白，佢就恰到好處演繹咗作為兒子嗰刻嘅混亂思緒，唔知應該上前仲後退嘅心情，眼淚都係自然流露，做得很好。」

音樂人陳光榮選取了伊健一首舊歌《我的歌》去貫穿少年（Ian飾演）與成年（伊健飾演）蘇昇華的故事，亦為電影寫了新曲《久別重逢》，由伊健與Ian合唱，弦樂部分由陳光榮親自操刀。導演盛讚Ian、伊健及Nataile揮灑自如：「戲中所有唱歌環節，都係現場收音，所有自彈自唱都冇後期製作。少年蘇昇華彈琴畀夏文萱（Nataile飾演）嘅旋律含意，係Ian即場發揮，一Take過完成。」

除了到電影除在日本高知縣取景外，戲中幾個重要場口，選擇在長洲及大嶼山沙灘，而戲中最令觀眾難忘的一幕，就是少年及成年版蘇昇華在沙灘遇見齊彈未完成的歌，重新拾回初心，取景地正是長沙沙灘。有Hellosss（Ian陳卓賢fans的暱稱）看完戲後專程搭船到長洲打卡。