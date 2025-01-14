姜丹尼爾2.16來港開騷　最難忘流心奶皇包

韓國限定男團Wanna One出身的男歌手姜丹尼爾，最近宣布將於2月16日在西沙GO PARK舉行《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》演唱會，是他繼前年3月後，相隔兩年再來港開騷。

姜丹尼爾去年加盟新事務所，同年9月發行迷你專輯《ACT》回歸樂壇，隨即宣布舉辦新一輪世界巡迴演唱會《2025 KANGDANIEL CONCERT [ACT]》，這次巡演去年10月在首爾揭幕，日前分別在東京及大阪演出，之後會移師泰國、澳洲及台灣等地區，還有2月16日舉行的香港站。

他稱去年是他人生第二幕的開始，與新專輯《ACT》主題相連。這次「ACT」巡迴演唱會主題是圍繞他出道7年多的時光，以及這段時間對他的意義。他不忘感謝演唱會導演及所有台前幕後工作人員，製作出優秀的演唱會，又透露今次個唱亮點，他說：「這次準備了不同類型的歌曲，不只有粉絲最喜歡的歌曲，也為其他因好奇而前來我演唱會的觀眾，準備了一些適合他們的歌曲。」

對於相隔兩年再來港開騷，姜丹尼爾坦言感到期待及激動，不僅因為想念香港的粉絲，香港也給他很多難忘回憶，他說：「我無法忘記港式點心，特別是包面上裝飾了一飾眼睛的流心奶黃包，真的太可愛了！」他透露印象最深刻的廣東話是他曾聽別人說的「這個檸檬幾多錢」，覺得十分有趣，他又不忘跟香港粉絲說：「真的時隔很久來香港見大家，心情非常激動，我一定會竭盡全力給大家帶來帥氣又心動的演出，希望大家能因為我的演出而留下難忘回憶。」