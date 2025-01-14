黃子韜送車送出禍　唔怕掉粉400萬：我合法合規，問心無愧

內地男星黃子韜承繼父親逾240億港元資產身家，最近佢於直播中表明若社交網帳號粉絲人數能達到1,500萬人就會送車作福利。最終佢如所願達標，更直接加碼合共送出30輛車畀網友，目前已進行了第一波抽獎，有10名網民中獎。惟黃子韜今次送出嘅靚車，每部價值為10.98萬人民幣（下同，約10萬6千港元）起，但中獎人只有使用權，5年屆滿後就要交還車輛，點知就引發大批網民不滿，指畀佢送任意車款言論「呃透」，更觸發unfollow潮，目前黃子韜掉粉已超過400萬，但仍有逾6,600萬followers。

面對種種質疑，黃子韜終於大爆發，今日（14日）上載長文回應此事，佢仲豪言送車事件問心無愧，又指國家法律及平台有規定唔畀送5萬（約53,092港元）以上禮物：「不想讓你們失望，堅持信守承諾，確保合法合規的送的情況下，盡可能讓你們滿意。」

黃子韜強調自己從來冇講過要送咩車，冇提過任何品牌，最終送嘅車並非單純由車嘅價格考慮：「我要和我的團隊考慮怎麼樣保障合法合規的情況下，送給直播間的人，讓大家拿到好一點的車，又能有相對較長周期的使用權。」對於取關，黃子韜表示即使取關，佢都好感恩：「正因為大家，才會有那天的紀錄。」最後，黃子韜更表示：「我活的光明磊落，我也沒有對不起任何人，我，問心無愧」