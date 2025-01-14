陳葦璇離開環球轉做獨立歌手　一腳踢拍MV捱到病

離開環球唱片公司的陳葦璇（Kira），以獨立歌手身份再戰樂壇，其英文新歌《WAKE》有覺醒意思。日前她接受訪問時表示：「想表達勇於展現自己，離開前公司後，一直好想做番啲自己喺舞台上或音樂上擅長嘅風格，一啲比較類似《全民造星III》比賽時選擇嘅歐美風跳舞歌，今年係我入行10周年，好想送畀禮物畀自己。」

談及新歌MV造型偏向性感，她坦言滿意拍攝效果，但背後就要付出代價，因拍攝兩日期間天氣寒冷，加上衣衫單薄，本身帶病上陣的她，完成拍攝的翌日告失聲，而MV由她親做執導及處理期剪接工作，她說：「真係從來都未試過由場地及合作單位等，全部係自己搵，感覺好多嘢要Handle，但完成過後，就有種『原來自己也可以做到』嘅感覺。過程真係用咗好多時間、精力同體力，但非常滿意效果，覺得好代表到現時嘅我。」

她又說在舞蹈方面，加入Heels Dance及Jazz Funk這兩種她最擅長的舞蹈，希望歌迷可欣賞女性美態。至於新一年的展望，她希望可以舉行一場勁歌熱舞的演唱會，感恩成獨立歌手後，得到不少合作單位幫助，來年定用心製作好作品回饋樂壇。