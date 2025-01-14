野崎萌香　瞓身晒胸器

家陣作為消費者真係要小心，畀錢之前冇睇清楚，好易遇着貨不對辦嘅情況，到時先嚟呻笨已經太遲！至於喺早前推出寫真集嘅野崎萌香就賣花讚花香，聲稱呢次拍寫真瞓晒身，性感尺度前所未有，保證唔會令支持者失望，究竟又信唔信得過？

樣靚偈又正

靚女唔一定大波，相反亦然，所以樣靚偈又正嘅美人，零舍着數，除咗異性緣勁，唔憂冇拖拍，一旦被星探睇中，仲有機會拍廣告、拍劇集、拍寫真……今日為大家介紹嘅野崎萌香就有辦你睇！

今年34歲嘅萌香，天生麗質，成副明星相，而且女人味濃，有一對電力十足嘅大眼睛，笑起上嚟，令人怦然心動。身材方面，萌香有成5呎5吋高，除咗有一雙又幼又長嘅美腿，心口仲有一對軟彈適中嘅極品F奶，襯埋一身極具透明感嘅白滑美肌，絕對稱得上係人間尤物。

最性感一次

野崎萌香喺18歲嗰年被星探發掘，開始擔任課餘模特兒，之後參加咗東京女子展覽會「第7屆TGC小姐選拔大賽」，獲得亞軍之餘，仲攞埋雜誌專屬模特兒合約，陸續有知名品牌搵佢拍廣告，更有機會上電視兼拍電影。及至2019年，萌香喺雜誌社嘅誠意邀請下，再次披上泳衣，正式投身寫真女優行列。

最近，萌香為紀念出道15周年，再一次推出寫真集，仲特登去到越南富國島取景！阿妹表示，呢次寫真演出可以話係瞓晒身，性感尺度係出道以嚟最激嘅一次，希望支持者會滿意！萌香講到咁實牙實齒，粉絲們冇理由唔買番本睇吓啩！

野崎萌香呢期忙於為自己嘅寫真集做宣傳，登入其社交網，就會知道相關資訊，仲會睇到寫真集入面部分靚相！

Profile

年齡：34歲

身高：5呎5吋

三圍：35F-24-35