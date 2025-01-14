Anais Rizzo冰雪女王　外冷內熱

女人究竟係熱情如火吸引啲，抑或冷若冰霜迷人啲？查實鹹魚青菜，各有所愛，兩種氣質無必要作比較，更何況呢個世上，外冷內熱嘅美女多的是，外號「冰雪女王」嘅Anais Rizzo就係最佳人辦！

身材火辣

人同人之間相處，好需要笑容嚟打破隔閡，木無表情，未必人人接受到，但講到對住鏡頭拍寫真，情況就有啲唔同，收起笑容，露出冷酷嘅一面，易挑起男士嘅好奇心，之後再嚟個不經意嘅微笑，更會令男士產生觸電感！難怪來自美國新澤西州斯巴達嘅性感網紅Anais Rizzo，因為挾住「Ice Queen」呢個外號，喺踏入模特兒界嘅一刻已引起唔少關注。

睇番阿妹啲寫真，可謂熱力逼人，嗰一身小麥肌，襯埋少布到暈嘅泳衣，絕對可以用「火辣辣」呢3個字嚟形容，而私底下嘅佢，性格活潑又熱情，加上唔係來自冰天雪地，何解會同「Ice」扯上關係？講起上嚟，真係一疋布咁長！

曾做侍應

話說喺成為模特兒之前，Anais Rizzo係一名女侍應，因為樣靚身材正，成為餐廳嘅生招牌，唔少口花花嘅男人慕名光顧，以致成日要面對言語騷擾。為免影響工作，阿妹惟有板起塊面，費事同啲麻煩客扯上關係。偏偏呢種冷漠被星探睇中，所以Anais Rizzo做咗侍應冇耐就決定轉戰模界，而喺辭工當日，餐廳老闆曾提出加幾倍人工作挽留，聽到呢個建議，佢更加決心離開，事關嗰一刻先明白自己可以值咁多錢！

Anais Rizzo曾經喺一次訪問中透露，自己唔係咁鍾意被人稱為「Ice Queen」，一來怕被定型，事關有唔少寫真工作都需要展露笑容，二來好想粉絲知道真實嘅自己並唔係冷冰冰，但就唔會刻意追求改變，總言之，一切順其自然。

Profile

出生地：美國新澤西州

身高：165cm

三圍：34F-24-35

身為人氣模特兒兼性感網紅嘅Anais Rizzo，雖然喺鏡頭前成日露出冷酷表情，但造型火辣，足以令人睇到面紅耳熱，一於登入其社交網見識一下吧！