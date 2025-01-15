【是日通勝】

農曆十二月十六

甲辰年 丁丑月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：出行、動土、移徙

忌：交易、立約、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：18、24、28

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作表現得到肯定，再接再厲，成功在望。

金牛座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

雙子座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

巨蟹座：運勢欠佳，處理感情問題有必要多花心思。

獅子座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能平息。

處女座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

天秤座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

天蠍座：多留意朋友圈，單身者可望到脫單的曙光。

人馬座：行事高調沒好處，要學懂尊重別人的想法。

山羊座：事業運強，財運亦不錯，專注工作有着數。

水瓶座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而胡思亂想。

雙魚座：整體運勢很不錯，不去跟人比較會更開心。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）虎 狀態差

鼠：工作有變動，要留意形勢，見機行事。

牛：運勢下降，做事要低調，勿自以為是。

虎：是日沖煞，運勢一般，身心有點疲累。

兔：富有創造力，可望在職場中大展拳腳。

龍：敢於接受挑戰，你的才華會得到賞識。

蛇：職場上出現明爭暗鬥，士氣受到打擊。

馬：保持謙遜，能在職場中佔據有利位置。

羊：多為伴侶着想，感情問題可迎刃而解。

猴：得到身邊人的支持與鼓勵，甜在心頭。

雞：感受到另一半的細心體貼，心花怒放。

狗：想法獲別人認同，工作表現如有神助。

豬：健康運一般，精神欠佳，需好好休息。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大掃除去舊迎新

來到年底，廣東的一句俗語「年廿八，洗邋遢」又在耳邊響起，傳統堪輿學相信，年底的大掃除可把來年的旺氣引進屋內，趁蛇年將至，大家不妨選擇一個適合自己家庭的吉日進行。

首先可以判斷過去一年整體家宅運如何，如果全家人的運勢皆順利，大掃除可從大門開始往屋內打掃，象徵把旺氣收納到住所內；但如果過去一年不太順心，大掃除可從住所的末端往大門的方向，寓意把不好的運氣掃出屋外。使用碌柚葉（柚子葉）煮過的水進行清潔，是傳統的做法，可以清除穢氣及霉運，令居所煥然一新。

至於選擇大掃除的日子，只要避免與家中成員的生肖相沖便可。如要選擇最好的吉日，農曆年底之前有3個日子可選，但如家中成員有肖猴、虎或鼠，便應注意下述的日子，以免相沖。

首選：1月21日（農曆十二月廿二）／辰時（上午7時至9時）／此日沖猴

1月27日（農曆十二月廿八）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖虎

次選：1月25日（農曆十二月廿六）／巳時（上午9時至11時）、午時（上午11時至下午1時）／此日沖鼠