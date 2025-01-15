高海寧發錢寒密密開工　與馬國明「朝夕相對」勢做螢幕CP

女神高海寧與馬國明「朝夕相對」，更預告合作機會陸續有來，不難想像被塑造成螢幕最佳CP。自認「發錢寒」的高海寧近日試過每天工作逾20小時，捱得之餘還患上濕疹，難怪高媽媽十扮擔心女兒的健康狀況！

高海寧（高Ling）與馬國明自劇集《新聞女王》後合作無間，尤其最近結伴闖影壇，拍攝葉念琛賀歲片《麻雀女王追男仔》，同時間二人再於無綫新劇《夫妻的博弈》內鬥戲，彼此已培養出不錯的默契。原來二人僅花了5日便完成《麻》片的戲份，不過回想起每天超過20小時的工作通告，絕對辛苦非常。

形容「搵錢實際過拍拖」的高Ling，前日受訪時坦言：「兩套戲疊住開工，中間我仲抽時間接外快，好彩車程都瞓到！坦白講呢年過得好充實同滿足，好似今日（13號）正日生日仲要開工，我OK㗎，聽講生日開工嗰年工作運會好唔錯。（有咩生日願望？）全家身體健康，演出嘅作品受歡迎囉。」她更預告工作檔期已排到年中，且預告與馬國明將繼續合作，大有可能被塑造成螢幕CP。

對於高Ling的拚搏，馬國明稱對方為「女王」之餘，更透露：「佢辛苦過我，好似拍《夫》劇，佢要不停轉妝同髮型，一場戲起碼要拍兩次，因為要演繹角色唔同嘅階段。而拍《麻》片佢又要扮麻雀高手，通宵拍打麻雀戲最嘥時間，好彩我個角色最憎打牌啫。」高Ling聞言即補充：「因為不停轉妝關係，我眼皮曾經患上濕疹。其實近兩年我先學識打麻雀，仲試過食出十三么，當初係朋友去捉去戥腳，好彩以前睇過賀歲片學打牌，原來睇戲除咗有得笑，仲可以賺知識，大家記住入戲院捧我哋場呀，哈哈！」

冇見父母3個月

另外，由於工作關係，高Ling表示已有3個月未有見過父母，受訪時高父、高母突然出現，令她非常開心：「佢哋話生日冇得補祝，所以今日會跟我返深圳食《夫》劇收工飯，順便同我慶祝生日，媽咪就最擔心我忙爆身體適應唔到，成日教工人姐姐煲湯畀我飲。我今晚預咗同馬國明夾份埋單，慰勞吓工作人員，亦唔介意攞錢出嚟抽吓獎，大家開心就得嘞。」

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