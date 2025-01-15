東方日報C1：內地票選心水配角　蕭正楠黃翠如夫妻檔跑出

無綫台慶頒獎禮將於周日舉行，香港投票日前已截止，而內地平台亦讓網民公開投選心目中的視帝、視后及最佳男、女配角。去年有多部劇集在內地平台上架播映，網民睇好張振朗及楊茜堯稱帝封后，男、女配心水則一致推舉蕭正楠與黃翠如兩夫婦，連候選大熱的陳曉華、劉穎鏇及羅天宇都打定輸數！

無綫《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日在澳門隆重舉行，有份角逐獎項的藝人之前各自在不同場合及網上進行拉票，送麵又送鮑魚，各出奇招！視帝、視后方面，現時最出力兼贏面最高的是羅子溢及楊茜堯夫婦，有望成為首屆「得獎伉儷」。

內地平台亦舉行大型網上投票，讓網民投選心水的視帝后及最佳男、女配角等，根據現時走勢，可見另一番新局面。截至昨日為止，視帝后得票最高的是張振朗及楊茜堯，羅子溢緊隨張振朗之後，楊茜堯的票數則遠遠拋離張曦雯、陳自瑤及胡定欣幾位對手。至於男、女配角方面，蕭正楠（阿蕭）及黃翠如夫婦齊齊領先，壓倒阮浩棕及劉佩玥等候選人。張振朗、楊茜堯、蕭正楠及黃翠如的提名劇集《反黑英雄》、《黑色月光》及《巾幗梟雄之懸崖》在內地口碑及反應甚佳，所以這個走勢絕對有根據，未到最後一刻，都未知誰人可贏得寶座！

劉穎鏇陪跑都開心

說到阿蕭及翠如，他們隨時成為首屆男、女配「得獎伉儷」，在《巾幗》一人分飾3角的阿蕭之前錯失視帝提名，各人都替他不值，他昨日接受本報訪問時說：「好多謝內地網民、劇迷嘅支持，佢哋咁支持我同翠如，有咁高票數，證明呢兩套劇同我哋嘅演出大家都有深刻印象。香港投票已經截咗止，我好多謝有投我同翠如嘅朋友仔，我哋當然好想19號有好消息啦！」

打入男、女配角10強的藝人陳曉華（Hera）、劉穎鏇及羅天宇等，昨日齊集電視城出席記者會，他們受訪時異口同聲表示沒信心，一致看好阿蕭及翠如得獎。Hera今年入圍角逐3大獎項，除了女配，還有「飛躍進步女藝人」及「馬來西亞最喜愛TVB女主角」提名，問到對哪個獎最有信心？她居然說：「第4飛，最佳衣着獎，因為我攞過，衫已經準備好，係華麗但都有性感，簡潔得嚟又有設計感，睇到件衫就會投我票。」劉穎鏇指今年對手太強，她已投票支持楊卓娜及翠如，大讚她們演得好，值得攞獎，她陪跑亦開心。她又趁機幫張振朗拉票：「我成日同佢講，覺得佢會攞視帝，希望佢有成績。我同佢拍咗套《奪命提示》，希望今年會播出。」而郭柏妍同樣看好楊卓娜及翠如，提到她最近人氣滑落，她笑說：「係咪消失咗？因為我喺內地拍《夫妻的博弈》，但開心第一次喺內地拍兩個月咁耐，可以真正同自己相處，學習獨立，好有得着。」

至於個人及劇集獎項共有11項提名的羅天宇，直言睇好阿蕭：「我4套劇有4個角色，佢1套劇已經有3個角色，真係好難，難在每個時段要知自己演緊乜，要拿捏得好好。」

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