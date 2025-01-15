193生日前一天遇公公離世　自責未做到愛得及時

男團ERROR成員193（郭嘉駿）今日（14日）迎來35歲生日，本來是開心慶祝的日子，但他今年的生日卻並不快樂，因為他的公公在他的生日前夕與世長辭。193在社交網發文悼念公公，他透露小時候因父母要工作，主要是由公公婆婆帶大，每天要等到吃過晚飯後才跟父母返家，他寫道：「以前一直都覺得公公好犀利，到咗呢個年紀都仲可以身體咁健康冇病冇痛周圍走，個腦仲係轉得咁快可以睇財經炒股票，但係近一兩年佢身體狀況突然急轉直下，以前每次上去佢屋企食飯我都食好多嘢，因為佢煮餸嘅味道出面係食唔到。」

他指前每年新年都很期待吃公公親手整的蘿蔔糕，因為好足料又好味，但近年因為身體狀況愈嚟愈差，所以已有一段時間無吃過公公的手勢，但覺得公公身體健康才是最重要，又指6年前入行時，公公會追看他演出的節目和劇集，亦會閱讀有關他的報道，他續説：「我開始覺得終於可以令佢安心令佢自豪，就算遇到咩唔開心咩挫折，佢問起我都會話冇事所有嘢都好順利唔使擔心，直到真係賺到錢想請佢去旅行，先發覺佢身體條件已經唔許可。」

他指很多時也因工作忙而忽略了公公，亦一直覺得仍有大把時間，不用急住做，到公公離去後才真正覺悟，亦表示這幾天在他腦海中一直徘徊着「愛得及時」這4個字：「有時會責怪自己唔夠叻，如果我叻啲就可以喺頒獎台上面多謝佢，但原來時間係唔等人，佢前兩日望住我話多謝我嚟探佢，但我見到佢咁辛苦真係好心痛，本身想話多謝佢一直以嚟咁錫我哋就真，不過因為唔想畀佢見到我喊所以轉身行開咗，到尋日再去醫院佢已經冇再郁過，我仲未來得及多謝佢佢就已經走咗，公公尋晚終於過咗身，但今日係我生日，以前每年生日都會收到公公畀我嘅生日利是，突然發覺原來以後都冇機會再收到。」