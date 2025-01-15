life@KCC「貓肥屋潤」喜迎蛇年　暢遊6大招財喵開運方位

【營業資訊】即日起至3月9日，life@KCC及joy@KCC乙巳蛇年新春呈獻「貓肥屋潤」，穿上賀年喜慶服裝的可愛招財喵將萌爆現身life@KCC 6大招財喵開運方位，以醒神姿態恭候大家到來招財招運！每隻招財喵都代表著不同的祝福寓意，在招財喵開運方位為你催閏蛇年運程。大家更可帶上心愛的毛孩主子一同打卡留念，共度喜慶節日，留下最歡樂的回憶！

暢遊6大招財喵開運方位後，不妨參加life@KCC精心安排的3大新春開運工作坊，讓大小朋友一同動手做出賀年新春手作。life@KCC更細心預備３大新春消費禮遇，讓你在life@KCC逛街用餐之餘可憑消費換領「雍容華貴．矜貴閃爍」利是封、賀年禮品及餐飲禮券，在這裏一站式辦年貨、享佳餚及預備派利是。當然亦不可錯過新春開運市集，雲集各式賀年精品食品及新春手作，讓大家一站式掃年貨。

今個新春，life@KCC及joy@KCC更為大家準備3大「新春迎福活動巡禮」活動，包括「唱遊新春Busking」、「蛇年賀歲醒獅巡遊」及「財神派福巡遊」，在喜氣洋洋的氣氛下可以感受到新一年的希望和美好，同時也可以在熱鬧喜慶的氛圍中盡情享受慶祝活動，祝大家新一年鴻運當頭，萬事勝意！

6大招財喵乙巳蛇年開運方位

今年招財喵於life@KCC貼心地推出6大乙巳蛇年招財喵開運方位，包括催旺財運的「金銀滿屋財神喵」、提升事業的「迎喵接福」、祈求家宅平安的「招福貓寺」、守護健康的「型『喵』接福」、開運迎福的「年年有餘招財貓」，以及祝你幸福常滿的「喵福滿瀉」。各位一於與親朋好友到life@KCC 不同招財貓開運方位，一同感受濃厚的新春喜慶氣氛和祈願各位來年大吉大利，心想事成！

開運方位1：【財運】金銀滿屋財神喵

甫踏進９樓空中花園 Green@KCC，便會被一隻４米高超巨型財神喵所吸引！財神喵首次換上喜慶紅色唐裝帽子示人，慵懶又神氣的模樣十分可愛，一眾喵奴才定必要和牠打卡招財！喵喵手執「福」字元寶，旁邊更被海量金幣銀兩包圍著。祝願大家新一年金銀滿屋、橫財就手，最重要的是像招財喵一樣，躺平都能發大財！

開運方位2： 【事業】迎喵接福

兩隻得意又可愛的搞怪招財喵又有新想法?!牠們竟然想拉起巨型「步步高陞」揮春向大家拜年，更找來一個大桔放在頭上，萌趣的樣子令人融化！疊高在一起的兩隻招財喵祝願各位來年無論事業，抑或學業都步步高陞，大吉大利！

開運方位3：【家宅】招福貓寺

新一年想家宅平安，就一定要到這個招福貓寺參拜！貓寺前有一隻喵喵拿著「福」字揮春迎接善信，盛意拳拳的邀請你穿過貓寺拱門進入貓寺；而另一隻鬼馬活潑喵喵則藏身於柱後，正想著給你一個大驚喜！大家記得要在招福貓寺誠心許願，祈願來年家宅平安、事事順利！

開運方位4：【健康】型『喵』接福

另一款精靈開運喵則活潑的以倒掛金鉤姿勢示人，身上拿著大吉大利的利是封，替你接著滿滿的福氣，祝願你來靈蛇財福，身體健康！

開運方位5：【開運】年年有餘招財貓

這隻開運喵圓潤又肥嘟嘟，大家與牠合照時不妨擁抱一下牠，沾沾福氣。這隻喵喵身上背著大大個招財開運牌，乘著一條正在游泳的金魚，寓意大家來年順風順水，年年有餘！

開運方位6：【常滿】喵福滿瀉

新年當然要祝福各位盆滿缽滿、幸福滿瀉！招財喵今次更以行動表達祝福，將自己放進了一個巨型湯碗內，滿得差不多瀉出來了，就如大家的幸福、財運、運勢等，所有福氣今個蛇年都裝好常滿，祝願大家萬事如意，心想事成！

周末限定「新春特色工作坊」

life@KCC精心為大家帶來3大新春特色工作坊，其中包括蛇來運轉紙藝揮春、新年開運手鏈，以及招福貓毛球畫。不論是與家人、愛侶和閏蜜都可以結伴同行，都可一起參與互動有趣的工作坊，為摯愛送上最暖心祝福！

life@KCC 「貓肥屋潤」

日期：即日起至3月9日

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵涌life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

地址︰葵涌葵昌路72至76號 (葵興港鐵站E出口直達)

電話︰2400 8000