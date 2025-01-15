【簡潔生活學】可持續時尚環保衣服

在整理收納個案中，要數棄掉或回收物品中，衣服必定是三甲之一，原因不外乎速食時裝文化、購物減壓、網購方便又便宜等所衍生出來的問題。而我早前因為修讀跟時裝及形象設計有關的課程，所以在這方面的資訊也特別關注。

由於製衣業對地球環境造成一定的污染，那麼時裝與環保是否處於對立局面？也不一定，業界一直努力尋求可持續發展，不斷研發一些環保物料，打造綠色時裝，例如蘋果渣、粟米衣及鬚和香蕉皮，可轉化成為衣物原料，其中Sorona粟米聚合物，其優點是不易褪色，而且很耐用。另外，竹纖維布以竹草漿為原料製成天然紡織品，特點是柔軟、透氣、吸濕，不過必須混合其他物料才可以製成衣物。

除食物之外，塑膠回收聚酯，是由舊膠樽或塑膠廢料製成織物，一來可減少垃圾堆田區和海洋的塑膠廢物量，亦可減少對新石油產品的需求等。

最近，在網上也留意到一單很有趣的新聞，有俄羅斯服裝品牌ZNWR，利用包裝物料「啪啪紙」，製成了連身裙及西裝外套，售價方面不算太貴，泡泡長裙約HK$662，泡泡西裝外套約HK$899，限量20套。這個設計一出，網上的談論度很高，因為設計前衞大膽，由於全透明，恐怕會引起不少人「衝動」，不要誤會，所指是會忍不住走來啪啪啪！

未知有沒有人因為想減壓而買，但要減壓，還是拿「啪啪紙」捏好，也比起胡亂買東西，身心同荷包都比較健康。

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作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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