加州山火︱提名公布日期一改再改 今屆奧斯卡被爆有機取消舉行

美國加州洛杉磯山火造成毀滅性破壞，傷亡慘重。自發生山火以來於洛杉磯舉行的各項娛樂界活動及頒獎禮都要取消或延期舉行，其中《第97屆奧斯卡金像獎》的提名公布日期一改再改，目前暫定於下周四（23日）公布，不過近日有傳今屆《奧斯卡》有機會因山火持續而取消舉行。

據知《奧斯卡》的委員會包括4位紅星湯漢斯（Tom Hanks）、愛瑪史東（Emma Stone）、梅麗史翠普（Meryl Streep）以及導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）每日都留意山火的最新進展。委員會都思考緊《奧斯卡》是否合適如期於3月2日在洛杉磯舉行，因為他們主要憂慮就是今次山火令大派人士死傷及過千人冇家可歸，是否仍然舉行「慶典」來慶祝。有知情人士說：「就算山火下周撲熄，現實就係整個城市仍然受傷同面對緊傷痛。」除了取消之外，委員會亦傾緊另一緊急計劃就是仿傚2021年新冠疫情爆發時其他頒獎禮的處理就是將《奧斯卡》押後兩個月才舉行。

除了《奧斯卡》之外，原定於上周日（12日）舉行的另一影視界盛事《Critics Choice頒獎禮》亦是否舉行而費煞思量，早前頒獎禮的主辦單位宣布將頒獎禮押後至下周日（26日）於洛杉磯聖莫尼卡舉行，但今日就宣布頒獎禮將押後至2月舉行，不過確實日期就未定。之前大會已公布提名名單，《魔法壞女巫》（Wicked）與《教宗選戰》（Conclave）分別獲11項最多提名領先。