新春避年　馬爾代夫歎美饌

每逢農曆新年，總有人為了避年而出外旅遊，再加上冬日寒冷，想到一個溫暖地方着住小背心歎凍飲，又能遠離新年的繁文縟節，馬爾代夫之不少人心水選。當地全年平均維持在攝氏25至30度，1、2月氣候乾燥，日曬充足，可盡情和陽光玩遊戲，活動過後出外覓食，無論是惹味的蟹饌、高級Fine Dining又或是鋸扒等，應有盡有，快活過神仙。

香辣蟹菜

在馬爾代夫這個著名的旅遊勝地，餐廳林立，更有來自世界各地的著名餐廳進駐。好像以斯里蘭卡蟹饌而聞名的Ministry of Crab，就在The Marina@CROSSROADS開設海外分店。這間曾多次入選《亞洲五十最佳餐廳》的名店，按客人喜好選用500克至2公斤的泥蟹入饌，每周兩次從斯里蘭卡空運送抵，保證用料新鮮。想嘗蟹肉真味，建議先品嘗原味，泥蟹以意大利橄欖油、大蒜、斯里蘭卡辣椒片和日本醬油等烹調，肉質嫩滑而富口感。人氣的黑胡椒蟹則以加入黑胡椒製作。黑胡椒以手工壓製，香氣濃郁，入口辛而不嗆。食客也可揀選加辣椒醬炮製的辣蟹，辛辣刺激；其他還有蒜蓉辣椒蟹和咖喱蟹等口味選擇。

這裏的大頭蝦也是必吃之選，大家可按喜好選擇由150克至500克以上的重量，可選用胡椒、蒜蓉辣椒或辣椒來烹調。怕辣的可選用特級初榨橄欖油和醬油製作的口味，又或是忌廉醬油蝦。意猶未盡的話，可以來一口香料濃蝦湯，以當地傳統柴燒的麵包Kade Paan蘸湯汁享用，原汁原味。其他菜式還有牛油果蟹肉沙律、有機養殖的生蠔和蟹肉炒飯等，最後以焦香的椰汁焦糖燉蛋作結，令人滿足。

歐亞風味

馬爾代夫有很多私人島嶼，私密度高。現代歐亞風味餐廳Aragu就位於其中一個私人島嶼Velaa Private Island上，為呼應海洋主題，餐廳天花板上有400條小魚吊飾，配合周圍氣氛，很有融入大自然的感覺。主廚Gaushan de Silva選用當地有機農產品和來自世界各地可持續發展的食材，融合歐洲和亞洲的烹調技巧，打造出多款創意佳餚。

頭盤鷹嘴扁豆炸丸子配茄子蓉和番茄果醬，清新開胃。炸薯蛋餅配菠菜汁，放上魚子醬，色彩對比強烈，軟滑蔬菜汁和脆口的炸物，配合得恰到好處。開胃的醃漬鯛魚片，表面沾滿芝麻，除有酸度高的檸檬和血橙搭配外，再和冰凍的紫蘇雪糕享用，層次更豐富。

主菜選擇相當多元化，好似煎紅鰤魚肉配抹葱香蒜醬，蘸點馬賽魚湯品嘗，鮮嫩辛香。變奏版的帶子蝦魚餃子配番茄火腿清湯，再加點蜜瓜點綴，又為海鮮餃帶來絲清甜。智利鱸魚表面沾滿開心果碎，配意大利風味的粟米糊，綠黃相間好吸睛。特別推介的烤羊腰肉，配日曬番茄乾、烤茄子、吞拿魚乾和黑茶油，肉味香濃而不膩。

高溫炭烤扒房

喜歡鋸扒的，可選位於高級扒房Carne Diem Grill by Dharshan，由斯里蘭卡名廚兼創辦人Dharshan Munidasa開設，這間有「馬爾代夫最好吃的扒房」美名，焦點在於大廚特別設計的炭火烤爐Ignis Maximus，溫度可高達750C，能平衡調節熱力、肉扒和鹽的用量，快速烹調出近乎完美的牛扒。

餐廳選用不同部位的澳洲和牛，約400至600克的西冷，肉味濃郁而富油花，適合一人獨享。多人共享的話可選連骨肉眼或Porterhouse，前者質感柔軟富油香，後者肥瘦均勻又有肉味。牛肉以外，還有新西蘭羊架選擇，將肉串好，放在特製炭爐內，以猛火烤燒，再按需要加鹽調味，肉扒和羊架保留大量肉汁，肉嫩而不膩。大家還可追加燒烤雞、燒三文魚或吞拿魚等，選擇豐富。

另外還有扒房必備的漢堡，可揀手切澳洲和牛或手切澳洲羊肉，一啖咬下去，滲出巨量的肉汁，令人回味。吃時可配薯條、蒜蓉飯或沙律等，記得留肚點一客脆皮法式多士或焦香蘋果，加倍美味。