電影評論學會被彈「小圈子」︱《破•地獄》一個奬都冇　衛詩雅大感失望

影后衛詩雅（Michelle）今日（15日）到觀塘APM出席賀年活動，下月便會跟醫生未婚夫周祉安舉行婚禮，正式成為周太的Michelle，日前在社交網晒出過大禮靚相，排場相當強勁！她在台上透露雙方家長在昨日才首次見面並一起試菜，自己近來亦忙於為工作四處飛，坦言未婚夫也擔心她的身體狀況：「瞓覺攰到深層肌肉抽肌痛醒。」她表示晚上會在家中封請帖回禮利是，對此十分期待。

衛詩雅受訪時表示過大禮儀式其實於2星期前已完成，感覺開心好玩，她笑謂：「啲嘢多到一架車都裝唔晒。」提到當中有不少名貴金飾，她説：「有3對龍鳳鈪，金鏈同流星錘，老闆都好大手筆，有送禮物同現金。」談到鍾欣潼（阿嬌）當年結婚獲老闆楊受成送樓，她笑指自己沒有份。

談到工作，她透露年初二或會飛鹿特丹參與影展，不過要視乎工作安排。談到英皇電影《破•地獄》將推出加長版，她表示據知可能要等到4月才上映，對電影能上映半年感到高興，提到導演透露會將她在救護車的一場喊戲加進加長版，問她可會參與加長版剪片？她表示沒有：「不過導演之前每次剪出嚟嘅版本都會睇。（等到4月先上？）因為好多賀歲片上，後期製作要排隊。」

提到日前「香港電影評論學會」公布得獎名單，破港產片票房紀錄的《破•地獄》只入選十大推薦電影之一而未有獲獎，「最佳女主角」則由電影《虎毒不》的談善言奪得，失落影后的衛詩雅坦言感到失望：「但冇辦法，每個人嘅喜好同評審都唔同，唔會每次都會贏，不過都戥得獎者開心。」笑問她有否感到未婚夫腳頭好？她笑指獲得對方加持，要封利給他，又指每年的對手也很強，自己會盡力而為。

問到敗給談善言可有感到不值？她直言絕對不覺得：「大家都好努力。（有人指「香港電影評論學會」搞小圈子？）我唔知喎，自己唔清楚佢哋選舉機制，所以唔可以咁講，但都戥《破•地獄》團隊失望，因為一個獎都冇。」談到許冠文和朱栢康憑《破》片分別入圍「亞洲電影大獎」的「最佳男主角」和「最佳男配角」，未有份入圍的衛詩雅坦言也感失望，但知道有香港人入圍也感到很高興，覺得能為港爭光。