Edan突稱家人避風港惹擔心　聞林明禎見家長即落閘

男團MIRROR的人氣王姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）3子今日（15日）現身尖沙咀出席活動，大批粉絲手持應援物一早到現場支持。

昨晚從韓國回港的Anson Lo表示睡眠時間只有兩小時，不過今早出席活動狀態卻格外精神，指可能是得知能夠與韓國天后合作所以好興奮，令腎上腺素激增到現在都未減退，透露2月將與韓國天后於亞博表演。問到是否要開始keep fit？他就笑言自己一向都有管理身材：「不過可能今次會再做勁啲。（汪明荃話你好鍾意食佢啲蘿蔔糕，咁今年新年咪冇得食？）我嘅keep fit係唔會唔食嘢，如果嗰日食太多蘿蔔糕，就會食少啲碳水，同埋阿姐（汪明荃）都好好，已經畀咗啲蘿蔔糕我，所以我會同教父教母（爸爸媽媽）一齊share。」

另外，Anson Lo與姜濤亦會於本月18號在澳門亮相韓國K-Pop音樂會，他們表示準備得如火如荼，透露屆時二人將會在台上合作，認為這是讓更多人認識MIRROR的重要機會。問到是否想開拓韓國市場？Anson Lo說：「呢個唔係重要目的，目的係想多啲人認識同留意我哋，如果呢個世界多啲人認識我哋已經好開心。」

講到姜濤被Stanley爆考足兩年車牌，姜濤就解釋之前上了幾堂，但因為工作太忙，沒有完成課程，所以才沒有考試，Edan亦幫忙解釋說：「所以佢唔係唔合格，佢係因為上咗幾堂就停咗。」問到姜濤路試有沒有信心合格？他笑說：「冇啊，我都唔知，我只學到第二堂，未到有信心嘅階段。」

Edan亦澄清近期沒有與家人去旅行，在社交平台上分享的合家福照片是香港街頭拍的，提到他有感而發在網上表示家人是「避風港」令人好奇他是不是遇到甚麼大風大浪，對此他表示家人對每個人來說都好重要：「因為屋企人會用好多唔同嘅形式去關心同支持你，同埋我都好耐冇同屋企人咁樣出去食飯，所以都好開心。（父母好擔心你？）冇話特定乜嘢，我相信每個父母都會keep住擔心自己嘅小朋友，佢哋應該由我出世開始就Keep住擔心我，想為我做最好嘅安排，不過我成日都叫佢哋唔使擔心，我OK嘅。」指當時與家人是吃生日飯：「因為我同埋我屋企人嘅生日都係一月。」問到會否在生日正日留時間給緋聞女友林明禎？他就表示不回應私人感情問題。

另外，林明禎早前與馬來西亞歌手培永、Tomato推出的賀年歌《愛呀恭喜你》已獲逾290萬次點擊率，反觀Edan上月28日推出新歌《純銀子彈》MV，點擊率直至前日才剛突破100萬，兩者明顯有差距，對此Edan笑言點擊率好隨緣，強調專注於工作事情，又指自己新歌MV能夠突破100萬家中爸爸功不可沒：「佢日日喺屋企都播。（屋企人有冇見過林明禎？）工作以外嘅事就唔回應。」

至於MIRROR演唱會事故受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）近日傳出病情好轉，對此他們表示見到這些新聞會好開心，問到會否前往探望？他們就表示如果有機會一定想。