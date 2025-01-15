「紅」運當頭　佳節主題滋味

歌都有得唱：祝福你在每一天裏，永遠多彩多姿……為了迎春接福，相信巴絲打都忙住拜年貨，準備為親朋好友、大小朋友送上祝福，不少品牌亦準備了多款老少咸宜的賀年主題滋味，並換上一身喜慶紅裝，讓大家將祝福「送」到腹中。

可可誘人

本地朱古力品牌今年推出多款甜點、朱古力和曲奇禮盒，以及賀年主題蛋糕，好似以「春日景致」為主題推出的15款賀年朱古力及曲奇禮盒，印上各種春日欣欣向榮的新春朝氣景象，為佳節送上祝福。當中的「一帆風順雜錦朱古力及曲奇禮盒」和全新的「五福臨門雜錦全盒」，前者一共3層，內有原粒榛子黑朱古力和夏威夷果仁牛奶朱古力、招財貓杧果乾牛奶朱古力、福袋士多啤梨開心果朱古力等，包裝印有風車圖案，並有立體的紙花立牌和紙風車，寓意時來運到，福氣臨到！後者則以全盒為靈感，內有象徵財富的「元寶」及「金幣」朱古力、新春圖案的曲奇和人氣朱古力果仁等。禮盒以外，少不了喜慶色調的賀年蛋糕，好似以中式大紅燈籠為藍本設計的杧果柑桔慕絲蛋糕，杧果慕絲包裹住柑橘果蓉，配上軟熟海綿蛋糕，底層是朱古力榛子脆脆，造型可愛又滿有賀年喜慶感覺；推廣期內會員可享多種折扣優惠，為親友搜羅多款食得的祝福。

薯不簡單

人氣薯片品牌不時推出新包裝及口味，為迎接新年而全新推出極量「巨型小食包」、4款印有祝福字樣的「新春罐裝蝦條」，以及變身賀年揮春的「原味蝦條」。當中的極量包裝內有一系列香辣味道薯片、薯條及粟米條，包裝印上威武醒獅及「薯來運到」，寓意吉祥如意、萬事亨通。至於人氣「原味蝦條」今年首次推出全新包裝，罐裝外形與炮仗相似，並印上「福」、「滿」、「喜」、「樂」和吉祥字樣，福氣滿溢。而載譽歸來的「原味蝦條4連包」則以全新賀年揮春包裝登場，化身做新春裝飾亦得。人氣燒烤味薯片亦印上「大吉」和「平安」的揮春字詞，為巴絲打打造滋味又喜慶的「薯仔家族」。

茶香四溢

講到喜慶主題包裝，奢華茶葉品牌亦推出全新盛品系列茗茶的限量版「蛇韻之茶」與大家迎接蛇年。將濃郁紅茶與熟成茶融合而成，以誘人金黃茶湯呈現，富溫暖香料、清新柑橘、熱帶風情的鳳梨與金盞花瓣的馥郁芳香。茶罐呈猩紅色綴上象徵智慧、蛻變與永恒的靈蛇，以靈動優雅的姿態慶賀蛇年。此外，品牌亦推出限量版版「蛇韻之茶」利是封，一套8個；鍍金蛇圖騰栩栩如生，寓意財運亨通、萬事如意。品牌同步以五行的金、木、水、火、土元素為靈感推出精美茶具，分別是撒哈拉荒漠茶壺、現代藝術系列茶壺、法式玻璃茶壺、五時茗茶薰香蠟燭和獨享系列茶盤；讓大家與親朋好友優雅地歎住靚茶度新歲。

期間限定

本地外賣平台為迎金蛇年，與人氣壽司店合作推出限定的「魚蝦蟹新年福袋」，於1月29日至31日期間，於平台柯打壽司店指定分店的「魚蝦蟹盛合」即可獲贈新年福袋。限量福袋以象徵富貴吉祥的金黃色為主色調，巧妙融入3款品牌經典的抱壽司公仔，分別是三文魚小白熊、鮮蝦小萌兔及蟹蟹小羊駝。而「魚蝦蟹盛合」則有12件精選壽司，紅噹噹的蝦三味（赤蝦、熟蝦、甜蝦）壽司、生三文魚壽司及松葉蟹軍艦。另外，平台同時與本地寵物品牌合作，於1月17日至28日在平台的生活百貨指定分店購物滿指定金額，即可免費加購「金銀滿屋執金神器」，與毛孩新春團拜或行大運時「執金」和無矽貓狗除臭護毛噴霧，如有神助，全年橫財就手！