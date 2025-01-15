電影評論學會冷待《破•地獄》　創會會長文雋質疑：與香港觀眾為敵！

第31屆香港電影評論學會日前公布得獎名單，其中口碑作《破•地獄》未能奪得任何獎項，令不少網民大呼「跌眼鏡」，電影評論學會創會會長、資深電影人文雋日前亦就此事在其主理的網上節目發聲：「《破•地獄》淨係入到10部推薦電影之一，如果連十大都唔入，我覺得呢一班評分嘅同仁，我不嬲都好尊重佢哋，但呢十幾年，佢哋真係走咗偏鋒！」文雋指有份投票的會員，有些會有一個想法，就是希望引導大家怎樣去投金像獎，因當年陳果的《三夫》女主角曾美慧孜就是攞完評論學會影后再攞金像獎影后：「有啲會員會因為咁覺得好有成就感，所以投票時會有所計算，好似今次大家好有共鳴，收一億五千萬嘅《破•地獄》，香港人畀錢去買飛捧場嘅，會有好多挑剔，我不以為然，但5強都唔放入去討論，真係好想問有乜嘢招惹到佢哋咁睇淡同忽視呢部戲？真係有計算，佢哋咁樣亦等於同我哋畀錢睇嘅香港觀眾為敵！」

除了《破》片「最佳電影」5強不入，令文雋大為氣結，女主角衛詩雅、導演陳茂賢未能奪獎，亦令文雋戥兩人不值，談到影后由談善言憑電影《虎毒不》奪得，文雋直指「爆冷」：「談善言係我喜歡嘅演員，但呢套電影只有投票會員睇過，大部分人都未睇過，因未正式上畫，呢個獎最後係由談善言同鍾雪瑩去爭，上年年尾大家都好鍾意，我本人都好喜歡嘅衛詩雅只入到5強，但跑唔到最後，點解呢？！佢哋嫌衛詩雅唔係新演員？我唔可以用陰謀論去猜測，但好唔抵，同埋我覺得評論學會唔會影響金像獎嘅大圍選舉。」

文雋指電影評論學會一向風格，一些較商業電影如《焚城》、《誤判》都會好少提，但既然《九龍城寨之圍城》能夠奪得「最佳電影」，但又要無視同樣贏盡口碑與票房的《破•地獄》，令他大感不惑：「究竟佢哋過去兩個月有無睇到出面大家點去講呢套戲嘅優點，同埋有入畀錢入場睇過，真係一意孤行。」