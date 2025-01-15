本日日本：化妝品聯乘下午茶　好玩又好食

想體驗東京最時尚的下午茶？不妨前往東京新宿金普頓酒店（Kimpton Shinjuku Tokyo ）。位於酒店2樓的 District Brasserie Bar & Lounge即日起至2月28日期間正推出與著名美妝品牌植村秀（shu uemura） 聯名的Hanami Glacé 春櫻下午茶，賣點是將春季彩妝轉化為精緻甜點，為你帶來視覺與味蕾的雙重享受。下午茶的靈感來自植村秀 2025 春季的Hanami Glacé彩妝系列，主廚團隊以創新的手法，將各式彩妝產品轉化為令人驚艷的美味。當中最引人注目的是Tonka Coffee Tart，以唇膏的優雅造型為靈感，底層是香濃的咖啡甘納許，搭配帶有東加豆香氣的鮮忌廉，呈現唇彩的精緻外觀。而以眼影為概念打造的Elderflower Brownie，是散發西洋接骨木香氣的白朱古力布朗尼。像化妝綿的Grapefruit Mousse，則以柚子慕斯蛋糕包裹着荔枝果凍。還有Meringue Chantilly Rose是鮮忌廉和時令士多啤梨夾在玫瑰香酥皮中，以輕盈的口感詮釋了化妝刷的細緻與優雅。

今次下午茶有兩種方案供選擇：標準版與尊貴版，標準版除了精緻甜點外，還包括沙律、主菜及無限暢飲咖啡及茶。想要更奢華的體驗則可選擇後者，除了基本餐點外，還會送上特製甜點禮盒和特調飲品。特製甜點禮盒中包括純白雲呢拿馬卡龍、唇膏造型朱古力和白朱古力蛋糕，你可親手為這些甜點上色與裝飾，打造屬於自己的美味藝術品。還有另一款名為「ALL for ME」的晚餐及下午茶，同樣有標準版與尊貴版，對於喜愛美妝和甜點的朋友來說，這絕對是一場不容錯過的春季限定美食饗宴。