吳家忻自認非「好女仔」　不愁寂寞被Stanley同朱栢康力追

MIRROR成員邱士縉（Stanley）、吳家忻（Kayan9896）、朱栢康（朱康）因拍攝賀歲片《祥賭必贏》結緣，雖然日前兩男一女組成「嬲」字齊受訪，但現場有說有笑充滿歡樂氣氛。跟富三代馬桂烽分手，重回「單身貴族」的Kayan9896不愁寂寞，皆因新片中有「爆肌男」Stanley追求外，扮「中韓混血兒」的朱康亦是裙下之臣，但她自認非「好女仔」，她說：「我個角色叫『全知盈』，係張繼聰個妹，亦係屋企嘅掌上明珠，不過好食懶飛，唔係喺屋企瞓，就係出街Shopping，（同現實一樣？）係本色扮演。」在身旁的Stanley就力證她「大食」謂：「見證到，佢都好鍾意食嘢，食吓零食。」被讚她食極唔肥時，她笑住合十感恩謂：「多謝媽咪。」

賀慶片以賭博為軸心，Kayan9896坦言平時少賭怡情，有玩麻雀及鋤大D，不過最勁的魔力橋則是靠個人實力。而Stanley則謂欠賭運亦缺乏技能，閒時除打麻雀聯誼外，鋤大D及百家樂一律不精，只在農曆新年時開「魚蝦蟹」局享受熱鬧氣氛，而其「麻雀腳」主要為MIRROR成員及經理人。問到12子中誰是「麻雀王」？他首推外表最沒殺傷力的Jeremy，但自己亦不弱謂：「我都有贏過佢，（邊個係水魚?）水魚就唔講啦，都係阿Jer，志在參與嘅Anson Lo打牌就好唔專心，（邊個贏最多？）輪流贏吓囉，阿Jer有一次連贏10鋪，因為佢生日，但我諗佢啲好運已經用盡咗。」

另外，問到Stanley和Kayan9896在新片中可有親熱鏡頭？他講反話：「都多架，有攬一下，都要還神，我好感恩架啦。」而他的「情敵」朱康則艷福無邊，身邊囡囡無數，但不能劇透，又感恩終遇上令他感威水的角色，自嘲：「演舞台劇就四正開，但電影、電視圈個『渣男專業戶』就畀我搶咗啦，今次可以靚靚仔仔。」朱康更稱為新片學賭，但現實生活中卻拒賭，原因是怕燒腦，他說：「演員呢份工作已經好燒腦，平時唔做嘢，會喺屋企發『吽哣』、睇書或電影，（好Charm喎？）我都想多姿多采，試過寫吓書法，動態就去爬山、攀石，但最後都係覺得攤喺張床度最舒服。」

Stanley：

Hair: Seiko Sin @ Hair Culture

Makeup: Mon Cheng

Kayan：

Hair: @lupus_c_hair

Makeup: @chichili