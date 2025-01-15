台慶頒獎禮場刊照大晒冷　陳曉華高海寧企C位搶風頭

台慶頒獎禮場刊照全面曝光，花旦、小生如紅地氈預演，當中以視后大熱張曦雯最為養眼，白色低胸高衩裙盡顯其優點。而女配角亦索女群出，陳曉華、高海寧企C位搶盡風頭。

無綫一年一度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於本周日（19日）於澳門舉行，早前各組別獎項已公布10強名單，當中「最佳男、女新人」更已有5強誕生，各藝人出力拉票之餘，早前更齊齊盛裝為今年官方場刊拍攝，所有場刊照片均以今年頒獎典禮場地作為背景，感覺華麗又盛大，當晚藝人踏上紅地氈定必星光熠熠。

視后最後十強，當中以張曦雯（Kelly）最為亮麗，Kelly憑着 劇集《企業強人》角逐視后，前日她於社交網亦晒出拍攝場刊時的花絮照片，以白色低胸晚裝裙上陣的她，不但傾出深長事業線，而裙擺更是開高衩，將其一雙超長白滑美腿表露無遺，由上至下都非常吸睛，她又留言表示預演台慶，相信到正式頒獎禮當日會有驚喜。而視后大合照中，陳自瑤及蔡潔都仙氣十足，林夏薇更谷胸性感示人。

而「最佳女配角」十強合照中，站在C位的陳曉華及高海寧高貴大方，而郭柏妍更是大Deep V落到肚臍，相當省鏡。有份同時打入女配角10強及「飛躍進步女藝員」10強的傅嘉莉近年演技上進步神速，成績亮麗，當日她身穿一襲紅色Deep V高衩晚裝上陣拍攝，為自己取個好意頭，昨日嘉莉亦PO片於社交網，谷胸晒腿的她行Catwalk預演踏上紅地氈。

而陳懿德除了入圍「飛躍進步女藝員」十強，更會爭奪「最佳女新人」及「最佳女主持」獎項，非常犀利，日前她亦分享場刊靚相，身穿一字肩白色長裙的她，露出鎖骨，造型清純簡約，網民讚她如公主一樣。