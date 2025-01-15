等足25年！謝霆鋒4月啟德開騷2場　成華人歌手第一人

型男謝霆鋒已有25年未有在香港開個唱，東網去年率先獨家報道他將於啟德體育園開演唱會，令鋒迷引頸以待，而霆鋒終於公布好消息，官宣進軍啟德。

2025年開始，最搶手演唱會場地由紅館變了去啟德體育園！之前有消息指，港台兩邊都有歌手齊齊爭住做第一個入「園」，但之前公布的周杰倫、Coldplay都非本地歌手，而霆鋒就成了首位香港歌手宣布開去啟德主場館開演唱會。今日（15日），霆鋒社交平台貼出一段他在場內自彈自唱的片段，雖然以側面及背面為主，未有清楚見到容貌，但憑着他近期的白髮造型及「鋒」字結他，實在相當易認。並寫住：「 #EvolutionNicLive #謝霆鋒進化演唱會 #啟德主場館 #StayTuned」但日期、票價等詳情就有待公布，不過已足夠讓粉絲期待！據知，霆鋒4月會開2場，並一定會加場，Coldplay之後就輪到霆鋒開，6月才到台灣天王周杰倫，所以霆鋒今次啟德騷，令他成為全國第一人。

霆鋒上次在香港開大型個唱，已數到2000年紅館的《Viva Live謝霆鋒演唱會》，當時他更是最年輕在紅館開騷的男歌手，一口氣開了6場。雖然其後他都有去其他場地表演，但就未有紅館般大規模。歌迷一直催謝霆鋒開騷，但他就曾表示不想再做跟過往一模一樣的事，要物色適當場地，而如今終於落實在啟德主場館開演唱會！