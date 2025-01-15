降噪孖寶　識得追蹤同遙控？

真無線耳機市面有好多款，要突圍而出就要搞搞新意思。小米新推Redmi Buds 6耳機系列，高階版Redmi Buds 6 Pro主打55dB主動降噪技術，提供4kHz超寬頻率覆蓋範圍，降噪水平比上代提升14.16%。同時它內置同軸三重驅動器，獲得Hi-Res Audio Wireless認證，並支援LDAC音訊編碼和超無損音訊，呈現更佳音質。它的特異功能有不少，例如懂得追蹤頭部動作，隨時提供多維度音效; 升級版燈條直觀地反映電池電量; 另具備音訊定位功能，方便用戶追蹤耳機位置。

標準版Redmi Buds 6同樣支援ANC主動降噪，降噪深度達49dB，頻寬為2kHz，即使在風速高達9米尺/秒的情況下，雙Mic AI降噪功能也能最大限度地降低背景噪音。雙驅動器協同運作，可播放360° 環迴音效，並內建標準、增強低音、增強人聲和增強高音4款EQ音效，用戶亦可自訂專屬音效。另外它是少數支援一觸即拍的耳機，長按耳機即啟用相機，然後一觸即可拍照！特別一提，兩款耳機均達到IP54防水防塵要求，即使大汗淋漓也能如常運作。

同場加映︰翻譯神器

同期HONOR發布Earbuds Open，最大賣點是低延時AI即時翻譯，雙方只要連接同一對耳機，系統即會同步翻譯兩種不同語言，並可翻譯會議、課堂的語音內容並傳送至耳朵，藉此打破語言界限。耳機外形以彎月為靈感，提供極晝白和極夜黑兩色，超薄耳勾讓戴眼鏡人士也戴得舒適。搭載環繞重低音揚聲器，豐富音樂細節兼加強低音。此外，它還業界首創三麥克風混合主動消噪除系統，有效地阻隔外在噪音。