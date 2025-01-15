劉青雲罕談求婚經過　自爆首次約會郭藹明以為佢借錢

影帝劉青雲與港姐冠軍郭藹明在1998年結婚至今26年，2人一直恩愛如初，生活低調，是圈中公認的模範夫妻。青雲早前接受鄭裕玲短片頻道節目《The Do Show訪談，罕有分享與郭藹明的相識經過，以及婚夫婦相處軼事。

青雲於2015年再憑《竊聽風雲3》成為金像影帝時，在台上以「太空船論」感謝太太郭藹明，當時劉青雲的一番話感動不少人：「當我揸住隻太空船飛去宇宙唔知邊度時，你總有方法令我好安全返嚟地球。」相隔多年，青雲在節目中重提這番宣言，搞笑澄清郭藹明從來沒有在太空總署工作過，而這番話只是當時上到台的感受。

DoDo問到青雲與郭藹明的相戀經過時，他透露有次收工經過看到郭藹明為節目排練：「同鄭丹端喺台上跳舞，見到個咁靚嘅女仔喺台上，梗係有些少鍾意佢，跟住我哋一齊拍《大時代》，不過拍嗰陣係喜歡佢，但係大家都好專注去做戲，係好後期先一齊。」提到追求郭藹明的經過，劉青雲笑言一次膽大妄為約了郭藹明出來飲杯嘢傾偈：「佢真係問我搵佢做乜，以為係想同佢借錢，我就話好想見到佢，跟住我哋就拍拖，冇耐就結婚。」

講到求婚方式，青雲直言求婚過程並不特別，不似電視劇般單膝跪地，只是簡單說了一句「我哋不如結婚」。青雲坦言郭藹明令其脾性轉變，並指兩個人一起需要互相溝通和理解，更讚太太個性隨和，是一個值得信任的人，「佢絕對唔會『跣』我，完全係大家可以接受嘅一個人。」