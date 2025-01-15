魏浚笙東京拍MV「大開食戒」　飽到上心口好滿足

男神魏浚笙（Jeffrey）繼去年底推出與老友洪嘉豪合唱的Hit爆BL情歌《我感覺到》後，今年「回復單身」推出首支個人單曲《孤獨美食家》，細味孤獨後體會珍惜眼前人的重要性，這亦是Jeffrey初次挑戰Jazz曲風。Jeffrey今次專誠到東京取景拍MV，他說：「因為歌名與日本經典劇集系列《孤獨的美食家》同名，自己也是『五郎先生』的忠實影迷。」

是次MV靈感以Vlog形式拍出「對人歡笑背人愁」感覺，Jeffrey有感而發，有點像藝人在鏡頭前為大家帶來正能量，背後的辛酸和寂寞往往「如人飲水，冷暖自知」。雖然MV要呈現出大城市的孤寂，卻為Jeffrey帶來一次「大開食戒」的好機會，他說：「大家也知道我平時為了上鏡好看長期戒口，有時一整天只吃幾顆薄荷糖墊肚，今次最開心是可以奉旨喪食，吃足三日三夜，飽到上心口的感覺超級滿足，為免真的變成『積肥』，回港後馬上高度戒口狀態，哈哈！」

Jeffrey表示東京之行還有另一大滿足，雖然下了三天大雨，令拍攝加添艱難，但雨後陽光，讓他首度在外地看到彩虹美景，感覺是不幸中的小確幸，又笑言：「我馬上對彩虹許願，希望『咖啡豆』（粉絲䁥稱）都能夠找到一個跟自己分享喜怒哀樂，每日一起吃飯的伴侶。」他亦希望大家透過新歌領悟到：「人，生來就是孤獨，但又往往想找到可以依靠的人，事實上沒有誰能夠陪你一輩子，那些曾經出現在生命中的過客、美好的事情，終究只能經歷，無法永遠擁有，所以更要學懂『珍惜』二字，珍惜眼前人、活在當下！」

為了身體力行表達對粉絲的珍惜，Jeffrey計劃本月25日舉辦《「獨食」積肥City Hunt》，快閃港九四區與粉絲大玩美食遊戲，及送禮物。Jeffrey預告當日的遊戲細節，玩「孤獨美食家背歌詞大賽」和「孤獨急口令大賽」，他表示因稍後便要到日本開戲，將會有一段時間無法跟粉絲見面，也希望藉此同大家提早團年。農曆新年跟西方情人節日子相近，Jeffrey想招募小店合作推出「孤獨美食套餐」，更會義助小店設計餐牌兼幫手宣傳，他說：「很多小店都有一種難以取代的情懷及香港味道，希望大家可以珍惜，多多支持。」